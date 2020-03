Insbesondere Warenhäuser sind definitiv ein Bereich, in dem Automatisierung in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Das Unternehmen Boston Dynamics zeigt nun in Zusammenarbeit mit OTTO Motors, wie das aussehen könnte: Die beiden Partner demonstrierten kürzlich ein Warenhauskonzept, das nahezu komplett automatisiert ist.





Flexibler Laderoboter von Bostondynamics

Den Kern des Konzepts bildet der Roboter Handle von Boston Dynamics. Dieser wurde bereits 2019 als Prototyp einer neuen Generation Warenhausroboter vorgestellt. Handle kann autonom Boxen aufnehmen und auf Paletten oder Trucks laden. Der mechanische Arm des Roboters kann bis zu 3 Meter nach oben reichen und eine Masse von 15 Kilogramm anheben. Handle kann sich zudem mit etwa 11 km/h fortbewegen und 360 Pakete pro Stunde aufnehmen.

Handle hat nun ein Upgrade mit Boston Dynamics Pick Computer erhalten, einem elektronischen Sichtsystem samt passender Software. Pick verleiht Handle die Fähigkeit, in 2D und 3D zu sehen, sodass er Pakete auch in einer echten Warenhausumgebung lokalisieren und identifizieren kann. Das Pick-System wurde bereits in mehreren Roboter-Arbeitsstationen weltweit installiert.





Zwei Roboter arbeiten zusammen

Boston Dynamics hat sich nun mit OTTO Motors zusammengetan, um Pakete von Handle auf eine OTTO Autonomous Mobile Robot (AMR) Plattform laden zu lassen. „ We’ve built a proof of concept demonstration of a heterogeneous fleet of robots building distribution center orders to provide a more flexible warehouse automation solution. To meet the rates that our customers expect, we’re continuing to expand Handle’s capabilities and optimizing its interactions with other robots like the OTTO 1500 for warehouse applications„, so Kevin Blankespoor von Boston Dynamics.

