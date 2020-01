Geht es alleine nach der Anzahl der Elektro-Fahrzeuge auf den Straßen, liegt Indien weltweit auf dem zweiten Platz hinter China. Allerdings handelt es sich oftmals nicht um Autos mit Elektromotor. Stattdessen wird die Statistik von Rollern und Rikschas mit Elektroantrieb in die Höhe getrieben. Zumindest im Niedrigpreissegment konnten zuletzt aber auch Elektroautos ihren Marktanteil ausbauen. Der indische Autobauer Tata möchte diesen Trend nun auch in weiteren Preisklassen fortsetzen und hat mit dem Nexon EV einen extrem preisgünstigen Elektro-SUV präsentiert. Dieser soll in der Basisvariante umgerechnet nur 17.800 Euro kosten – was auch für den indischen Automarkt sehr preiswert ist. Die Manager des Konzerns hoffen allerdings, durch hohe Absatzzahlen mit dem Fahrzeug dennoch einen ordentlichen Gewinn einzufahren.





Der Elektro-SUV bietet Platz für vier Personen

Erfahrungen im Bau von preisgünstigen Autos hat der Konzern auf jeden Fall. So entwickelten die Ingenieure dort mit dem Tata Nano vor etwas mehr als zehn Jahren das wahrscheinlich günstigste Auto der Welt. Das Fahrzeug wurde allerdings nicht zum erhofften Verkaufsschlager – auch weil das Billig-Image bei den potentiellen Kunden nicht gut ankam. Der Nexon EV soll daher auch nicht ausschließlich über den Preis beworben werden. Stattdessen ist geplant, auch die Leistungsdaten in den Vordergrund zu rücken. So besitzt der Elektro-SUV eine Reichweite von 312 Kilometern und kann an Schnellladestationen innerhalb von sechzig Minuten zu achtzig Prozent aufgeladen werden. Die Beschleunigung von 0 auf 100 erfolgt innerhalb von 9,9 Sekunden. Im Inneren des Fahrzeugs ist zudem Platz für vier Personen.



Die Luftverschmutzung in indischen Städten ist enorm

Außerdem erhalten die Kunden acht Jahre Garantie auf den Akku und den Motor. Softwareupdates sollen zudem Over-the-Air eingespielt werden. Gleichzeitig wird Tata auch in den Aufbau der benötigten Infrastruktur investieren. So ist geplant, ein Netz an Ladestationen zu errichten. Außerdem wird eine Recycling-Fabrik für alte Batterien gebaut. Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs ist in Indien nicht nur aus Sicht des Klimaschutzes von Bedeutung. Vielmehr gehören die Metropolen des Landes auch zu den Städten weltweit mit der niedrigsten Luftqualität. Der Supreme Court des Landes hat die Regierung daher sogar schon einmal zu Gegenmaßnahmen verdonnert. Für die Luftverschmutzung ist der Straßenverkehr natürlich nicht alleine verantwortlich. Die Verbrennungsmotoren tragen aber zu der Problematik bei.





Via: Handelsblatt

