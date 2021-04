Die Wälder im Harz hatten nicht nur in den letzten Jahren viel zu leiden. Bereits seit dem 16. Jahrhundert machten sich die Menschen daran, im großen Stil Holz abzubauen, um dieses im Bergbau als Baustoff und Brennmittel zu nutzen. Ab 1730 erfolgte eine Aufforstung mit Flachlandfichten, weil diese besonderes schnell nachwachsen. Die Trockenperioden der letzten drei Jahre setzten den Wäldern erneut stark zu, inzwischen sind 300.000 Hektar Baumbestand abgestorben, auch aufgrund von Stürmen und Schädlingsbefall. Im Forstamt Lauterberg allein sind es 4.000 Hektar, die nun nur noch aus vergrasten Freiflächen bestehen. Der Nährstoffgehalt im Boden nimmt ab, der Wald regeneriert sich nicht von selbst. Standortheimische Bäume müssen her!





Umsatteln ist angesagt: vom Auto rüber aufs Bike

Der Oldenburger Leasinganbieter Baron Mobility Service, der das Portal meindienstrad.de betreibt, hat sich dieses Themas angenommen. Die Firma bietet seit 2012 ihre Unterstützung beim Dienstrad-Leasing an, hilft bei der Auswahl von Firmenrädern und kümmert sich auch um deren Versicherungsschutz, sobald ein Vertrag geschlossen wurde. Das Ziel besteht darin, den Menschen einen Anreiz zum Umsatteln zu geben: vom Auto aufs Fahrrad, und das nicht nur auf dem Arbeitsweg. Ein geleastes Dienstrad steht nämlich meistens auch in der Freizeit zur Verfügung!

Auch der Wald sattelt um – er wird wieder standortgerecht

Das Unternehmen spendiert für jedes neu geleaste Bike einen Baum im Harz, die Anpflanzung übernimmt die Organisation Bergwaldprojekt e.V., ein gemeinnütziger Verein, der sich dem ökologischen Waldumbau verschrieben hat. Das heißt, die standortfremden Fichten früherer Zeiten haben ausgedient, jetzt kommen Schwarzerlen, Weißtannen und Sandbirken zum Zuge. Mit ihnen lässt sich das Ökosystem gezielt verbessern und der Humus erhalten. Damit sattelt auch der Wald wieder um, sozusagen »back to the roots«, für eine erhöhte Widerstandskraft. So sendet Oldenburg einen schönen Gruß in Deutschlands Osten!





Ronald Bankowsky als Geschäftsführer von mein-dienstrad.de, meint dazu: „Wir unterstützen das Vorhaben aus Grundüberzeugung. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir durch den Klimawandel mit immer extremeren Sommern rechnen müssen. Wir sind deshalb froh, das Bergwaldprojekt zu unterstützen und einen Beitrag zum Erhalt der heimischen Wälder leisten zu können. Es ist eine Investition in unsere Zukunft, und wir wünschen uns viele Nachahmer.“

Quelle: mein-dienstrad.de

