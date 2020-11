Der schwedische Energiekonzern Vattenfall, der auch in Deutschland aktiv ist, will die Türme für Windenergieanlagen künftig aus Holz herstellen. Konstruieren soll die Türme das schwedische Holztechnologie-Unternehmen Modvion. In Björkö bei Göteborg hat Modvion im April den ersten hölzernen Turm mit einer Höhe von 30 Metern für einen Windgenerator errichtet. Immerhin ein Anfang, doch die Höhe reicht für moderne Windenergieanlagen bei weitem nicht aus.





Motiv Klimawandel

Den Schwenk in Richtung Holz begründet Vattenfall mit dem Klimawandel. Holztürme speichern das Kohlendioxid, das die verwendeten Bäume im Laufe der Jahrzehnte gesammelt hat, für Jahrzehnte. Zudem werden Emissionen eingespart, die bei der energieintensiven Herstellung von Beton und Stahl anfallen, den bisherigen Baustoffen für Türme. Die Kohlendioxidemissionen, die bei der Herstellung von Windenergieanlagen die Atmosphäre belasten, könnten durch den Einsatz von Holztürmen um 25 Prozent gesenkt werden, so Vattenfall.

Türme aus zertifiziertem Holz

„Während ihres Lebenszyklus verursachen die bestehenden Windturbinen geringe Mengen an klimaschädlichen Emissionen”, sagt Daniel Gustafsson, der für die Entwicklung der Onshore-Windenergieerzeugung in Schweden zuständig ist. „Wir wollen diese Werte nun noch weiter senken.“ Er verspricht, nur zertifiziertes Holz zu verwenden. Das bedeutet, dass entsprechend dem Holzverbrauch neue Bäume gepflanzt werden müssen. „Wir glauben, dass der Bau von Holztürmen große Vorteile bringt, nicht nur für das Klima, sondern auch für die Senkung der Kosten von neuen Anlagen für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen“, sagt Gustafsson.





In Deutschland gibt es seit 2013 einen Holzturm

Die Modvion-Türme bestehen aus laminiertem Holz, wie Tischlerplatten oder Sperrholz. Höhere Türme werden, wie die aus Stahlbeton, modular aufgebaut, damit sie transportiert werden können. Dass hölzerne Bauwerke Wind und Wetter erfolgreich trotzen zeigt Deutschlands einziger Windgenerator, der auf einem Holzturm steht. Er wurde 2013 in der Nähe von Hannover errichtet. Er trägt einen Generator des Windenergieanlagenbauers Vensys aus dem saarländischen Neunkirchen.

Vattenfall will in nächste Zeit Onshore-Windanlagen mit einer Gesamtleistung von 5000 Megawatt bauen. Zumindest ein Teil davon soll mit Modvion-Holztürmen ausgestattet werden.

via Vattenfall

Teile den Artikel oder unterstütze uns mit einer Spende.