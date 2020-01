Ein neuer Megatrend kündigt sich an: Geschäfte für Kunden ohne eigenes Auto. Der neue Ikea-Laden am Wiener Westbahnhof soll genau diesem Konzept folgen, denn Parkplätze sind nicht mit eingeplant. In der Innenstadt sind diese ohnehin rar und heiß begehrt, darum ist eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad um einiges entspannter. Aber wohin mit den Einkäufen?





Für Zeitersparnis und bequemen Aufenthalt

So kennen wir Ikea: riesengroße Parkplätze und noch dazu ein fettes Parkhaus direkt am Gebäude. Zu den Stoßzeiten ewig lange Autoschlangen, sowohl bei der Ankunft als auch bei der Abfahrt. Stress ist vorprogrammiert, es sei denn, man gehört zu den wenigen, die vormittags an einem ganz normalen Wochentag einkaufen gehen können. Das alles wird es in der neuen Wiener Filiale nicht mehr geben. Stattdessen richtet sich das gesamte Konzept auf einen bequemen Aufenthalt und Zeitersparnis für die Besucher. Das Geschäft wird einen direkten U-Bahn-Anschluss haben und einen Lieferservice, der jedes größere Teil innerhalb von 24 Stunden ausliefert. Entsprechend gibt es keine Möbel-Selbstbedienungshalle mehr, aber die Markthalle für kleinformatige Artikel bleibt erhalten. Geschirr, Textilien und Dekoartikel kann sich der Kunde also weiterhin einfach unter den Arm klemmen und mit nach Hause nehmen.

Die Fassade erhält eine Begrünung

Das Geschäft wird insgesamt über 7 Stockwerke verfügen, hinzu kommt ein Kellergeschoss. 3.000 Quadratmeter Verkaufsfläche hält jede einzelne Etage bereit, genug also, um einen ganzen Tag bei Ikea abzutauchen. Die Fassade erhält eine Begrünung, Bäume und allerhand kleine Pflanzen sind fest mit eingeplant. Die Dachterrasse lädt auch außerhalb der Öffnungszeiten dazu ein, im Grünen zu flanieren. So möchte Ikea das Mikroklima rund um die Filiale verbessern und den Städtern frische Luft zum Schnuppern geben. Die Eröffnung des neuen Geschäfts ist für 2021 geplant.





Quelle: treehugger.com

