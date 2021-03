Auf der Erde nehmen die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland immer weiter zu. Im Weltraum allerdings funktioniert die Zusammenarbeit auch weiterhin gut. So sind beide Staaten an der Internationalen Raumstation ISS beteiligt. Lange Zeit musste die Versorgung sogar ausschließlich mithilfe von russischen Sojus-Kapseln sichergestellt werden. Inzwischen hat allerdings auch SpaceX entsprechende Kapazitäten entwickelt. Interessant ist aber vor allem die Entwicklung rund um den Mond. Denn dieser ist in den letzten Jahren wieder verstärkt in den Fokus der Raumfahrtbehörden gerückt. Die internationale Zusammenarbeit scheint hier aber nicht mehr so gut zu gelingen wie in der Vergangenheit. Zwar hat die NASA vor einiger Zeit das Artemis-Programm ins Leben gerufen, an dem sich auch zahlreiche weitere Staaten beteiligt haben.





Weitere Länder können sich an dem Projekt beteiligen

China und Russland gehörten allerdings nicht zu den bisher bekannt gegebenen Partnern. Dies dürfte sich auch zukünftig nicht ändern. Denn die beiden Staaten planen nun offenbar ein eigenes Projekt. Dies gab die russische Raumfahrtagentur Roskosmos in einem offiziellen Statement bekannt. Demnach könnte die Zusammenarbeit sowohl Projekte in der Umlaufbahn des Mondes als auch auf der Oberfläche des Erdtrabanten umfassen. Denkbar wäre demzufolge auch eine eigene bemannte Mondstation. Interessant ist aber vor allem die Tatsache, dass die russisch-chinesische Zusammenarbeit keineswegs exklusiv angelegt ist. Vielmehr steht die Kooperation grundsätzlich auch anderen Staaten offen. Damit könnten sich die Spannungen auf der Erde dann endgültig auch ins Weltall verlagern, wenn zwei internationale Projekte auf dem Mond konkurrieren.





China hat in den letzten Jahren viel Expertise aufgebaut

Wann genau die russisch-chinesische Mondstation eröffnen soll, ist bisher noch nicht bekannt. Auch über die Kosten wurden bisher keine Angaben gemacht. Gemeinsam wollen die Staaten nun einen Fahrplan entwickeln. Mit der Zusammenarbeit versucht Russland offensichtlich, seinen Rückstand in Sachen Mond-Raumfahrt zu verringern. So waren die Vereinigten Staaten bisher die einzige Nation, der es gelungen ist, Astronauten auf den Mond zu befördern. China wiederum hat in den letzten Jahren mit einigen erfolgreichen Raumfahrt-Missionen für Aufsehen gesorgt. So landete eine chinesische Sonde erstmals auf der Rückseite des Mondes. Außerdem realisierte das Land erfolgreich eine Marsmission. Von dieser in den letzten Jahren mithilfe von Milliardeninvestitionen aufgebauten Expertise möchte nun offenbar auch die russische Raumfahrtbehörde profitieren.

Via: Engadget

Teile den Artikel oder unterstütze uns mit einer Spende.