Herzrhythmusstörungen sind eine Gefahr, die viele von uns betrifft. Nicht nur ältere Menschen gehören zur Risikogruppe, auch Faktoren wie Stress und Lärm können die gefährlichen Störungen verursachen. Wenn diese nicht rechtzeitig erkannt werden, können Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Herzstillstand die Folge sein. Mediziner aus Finnland haben eine Halskette entwickelt, die dabei helfen soll, Herzrhythmusstörungen zu erkennen.





Herzrhythmus in wenigen Sekunden überprüfen

Die kleinen Störungen im Herzrhythmus sind vor allem deshalb gefährlich, weil sie in der Regel unregelmäßig und nicht vorhersehbar auftreten. Sie zu diagnostizieren ist daher nicht immer einfach. Die Lösung der finnischen Mediziner, die auf einer Konferenz der European Society of Cardiology vorgestellt wurde, soll diese Problematik beheben. Die Forscher haben eine Halskette entwickelt, in die EKG-Elektroden integriert sind. So können die Träger jederzeit per App ihren Herzschlag kontrollieren. Alles, was sie dazu tun müssen, ist, die App zu starten und den Kettenanhänger für 30 Sekunden mit der flachen Hand an die Brust zu halten.

Die Elektrode misst daraufhin den Herzschlag und überträgt die Daten an die App. Diese sendet den Datensatz daraufhin in die Clou, wo eine künstliche Intelligenz sie mit Referenzwerten abgleicht und ein eventuelles Vorhofflimmern erkennt. Das Ergebnis steht innerhalb weniger Sekunden fest. Außerdem wird ein EKG-Bericht erzeugt, den der Nutzer an seinen Arzt weiterleiten kann.





Eine frühe Diagnose ist wichtig

Das Team rund um Elmeri Santala von der Universität Ostfinnlands haben die Halskette auch bereits in einer klinischen Studie getestet. Sie ließen insgesamt 145 Probanden mit der EKG-Kette ihren Herzschlag prüfen und nahmen gleichzeitig ein EKG nach klassischer Methode auf. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Elektroden in de rHalskette Vorhofflimmern bei den Patienten mit hoher Genauigkeit erkennen konnten. Die Diagnosequote fiel ähnlich aus wie bei der klassischen Methode, und auch die Auswertung durch zwei erfahrene Kardiologen ergab eine sichere Diagnose. „ Damit bietet dieses tragbare Halsketten-EKG eine neue und einfache Methode, um Herzrhythmusstörungen wie das Vorhofflimmern zu erkennen„, so Santala.

Gerade Patienten ab 65 Jahren sollten ihren Herzrhythmus regelmäßig kontrollieren, da sie ein besonders hohes Risiko für Rhythmusstörungen haben. Wenn diese früh genug erkannt werden, können sie aber relativ gut behandelt werden – sei es mit Medikamenten oder mit einem Herzschrittmacher. Die EKG-Halskette könnte es Patienten deutlich vereinfachen, ihren Herzrhythmus zu kontrollieren.

„ Die EKG-Halskette ist einfach zu nutzen und erlaubt es, selbst wiederholt seinen Herzrhythmus zu kontrollieren. Das erhöht die Chance, ein Vorhofflimmern zu erkennen„, erläutert Santala. Momentan wird die Kette getestet – die Forscher sind aber zuversichtlich, zeitnah zur Marktreife gelangen zu können.

via European Society of Cardiology

