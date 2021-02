Der Kurs der Cryptowährung Bitcoin ist heute im Laufe des Tages um fast 4.000 Euro in die Höhe geschossen. Selbst für diese als besonders schwankungsanfällig geltende Anlageklasse ist dies ein außergewöhnlich starker Anstieg. Zumindest auf dem Papier ist also jeder Bitcoin-Besitzer deutlich reicher geworden. Noch wichtiger dürfte für die Anleger allerdings die Nachricht sein, die hinter der Kursexplosion steht. Denn der Elektroautobauer Tesla gab gegenüber der US-Börsenaufsicht zwei wichtige Dinge bekannt:





1. Der Konzern hat für umgerechnet 1,5 Milliarden Dollar Bitcoins gekauft. Dies entspricht in etwa sieben bis acht Prozent der liquiden Mittel. Es handelt sich also durchaus um ein signifikantes Investment.

2. Zusätzlich will der Autobauer zukünftig Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Damit würde Tesla innerhalb der Autobranche mal wieder eine Pionierrolle einnehmen.





Tesla-Boss Elon Musk gilt als Fan von Cryptowährungen

In der offiziellen Erklärung gab Tesla an, durch den Kauf der Cryptowährung die Flexibilität bei der Verwaltung der Barreserven erhöhen zu wollen. Außerdem solle die Rendite weiter diversifiziert und maximiert werden. Es darf aber angenommen werden, dass vor allem Firmenchef Elon Musk hinter dieser Entscheidung steht. Denn dieser hat auf Twitter wiederholt Sympathien für verschiedene Cryptowährungen erkennen lassen. Regelmäßig ließ sich anschließend dann auch ein Kursanstieg beobachten. Musks Aktivitäten in dem sozialen Netzwerk könnten zudem auf noch weitergehende Pläne hinweisen. So diskutierte er im Dezember vergangenen Jahres mit Microstrategy-Chef Michael Saylor öffentlich darüber, ob es möglich sei, das gesamte Firmenvermögen in Bitcoin umzuwandeln. Gut möglich also, dass der jetzt verkündete Bitcoin-Kauf nur den Anfang einer größeren Investitionsoffensive darstellt.

Das Investment ist mit einem gewissen Risiko verbunden

Für Bitcoin-Anleger ist dies grundsätzlich eine gute Nachricht. Denn Tesla und Musk befeuern zum einen die Nachfrage, was zu steigenden Kursen führt. Zum anderen sind neue Unternehmen, die den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren immer eine gute Nachricht für die Cryptowährung. Ob sich der Kauf allerdings auch für Tesla tatsächlich zu einem lohnenden Investment entwickelt, muss zunächst noch abgewartet werden. Denn der Kurs ist extrem volatil. In der Vergangenheit gab es beispielsweise Phasen, in denen sich der Kurs innerhalb weniger Wochen halbierte – und später wieder erholte. Dies dürften einige Tesla-Anleger wiederum recht kritisch sehen. Denn im Zweifelsfall könnte der Konzern in Liquiditätsprobleme geraten oder sogar Verluste realisieren müssen. Dies wiederum hätte dann Auswirkungen auf den Tesla-Aktienkurs. Klar ist aber auch: Das gegensätzliche Szenario ist ebenso denkbar.

Via: Handelsblatt

Teile den Artikel oder unterstütze uns mit einer Spende.