Die Produkte der norwegischen Firma Tomra sind durchaus dafür gedacht, Prozesse effizienter zu gestalten. Denn bekannt ist das Unternehmen vor allem für Leergut-Rücknahmeautomaten, die inzwischen in fast jedem Super- und Getränkemarkt zu finden sind. Dadurch muss der Kassierer dort die Pfandsumme nicht mehr mühsam von Hand berechnen. Inzwischen hat Tomra die dahinter stehende Expertise noch weiter verfeinert. So baut die Firma nun auch Anlagen, die Gestein durchleuchten können, um den darin enthaltenen Metallgehalt zu bestimmen. Eingesetzt wird diese neue Technologie im Bergbau. Dort kann so sichergestellt werden, dass nur besonders metallhaltiges Gestein weiter verarbeitet wird. Solche und ähnliche Technologien könnten dafür sorgen, dass auch in Deutschland bald wieder zahlreiche Bergwerke entstehen – allerdings deutlich effizientere und umweltfreundlichere als in der Vergangenheit.





Nur das wertvollste Gestein muss noch zerkleinert werden

Die an der Renaissance des Bergbaus beteiligten Firmen setzen auf verschiedene neue Ansätze. So wird unter anderem künstliche Intelligenz genutzt, um zu schauen, wo sich das Abtragen des Gesteins am meisten lohnt. Dadurch reduziert sich der Arbeitsaufwand pro gewonnener Tonne Metall signifikant. Auf diese Weise lohnt sich der Abbau auch in Minen, bei denen der Metallgehalt insgesamt eher niedrig ist. Anschließend können die Maschinen von Tomra genutzt werden, um das abgebaute Gestein noch einmal zu sortieren. Nur die besten Brocken gelangen dann tatsächlich in die Mühle und werden zermahlen. Dadurch lässt sich vor allem jede Menge Energie einsparen. Denn Schätzungen gehen davon aus, dass das Zermalmen des Bergwerkgesteins für rund vier Prozent des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich ist. Dank der neuen Technologien müssten zukünftig aber deutlich weniger Steine zerkleinert werden, um die selbe Menge an Metall zu erhalten.

Roboter und Maschinen erledigen die Arbeit unter Tage

Letztlich waren es aber vor allem die vergleichsweise hohen Lohnkosten, die den Bergbau in Deutschland unrentabel gemacht haben. Auch hier hält der technische Fortschritt inzwischen eine Lösung bereit. Denn mittlerweile ist es möglich, einen Bergwerksstollen vollkommen automatisiert auszubeuten. Im Normalfall muss dafür kein Mitarbeiter mehr unter Tage fahren. Die noch vorhandenen Angestellten dienen vor allem der Überwachung und Wartung der Roboter und Maschinen. Dass dies bereits möglich ist, zeigt unter anderem die Syama-Goldmine in Mali. Auf ein ähnliches Konzept setzt beispielsweise auch die Firma Saxore Bergbau, die im Erzgebirge eine alte Uranmine wiederbeleben möchte, um dort Zinn abzubauen. Aktuell gehen die Verantwortlichen davon aus, dass pro Schicht lediglich rund 30 Mitarbeiter nötig wären. Zum Vergleich: Als die Mine noch regulär betrieben wurde, lag die entsprechende Zahl bei mehr als 400.





Die Abhängigkeit von China könnte verringert werden

Neben den neuen Technologien sorgt aber auch die geopolitische Entwicklung dafür, dass wieder vermehrt über Bergbau in Deutschland und anderen Industrieländern nachgedacht wird. Denn viele der heute wichtigen Rohstoffe werden hauptsächlich in China abgebaut. Theoretisch besitzt das Reich der Mitte somit die Möglichkeit, ganze Industrien durch einen Exportstopp zum Stillstand zu bringen. Dies besorgt Politiker und Wirtschaftsführer in der westlichen Welt schon seit einiger Zeit. Ihr großer Vorteil allerdings: Es ist keineswegs so, dass sich die benötigten Rohstoffe ausschließlich in China finden lassen. Das Land konnte sich lediglich durch niedrige Lohnkosten und nicht besonders strenge Umweltschutzauflagen als Hauptproduzent etablieren. Durch den Einsatz von modernen Technologien könnten sich diese vermeintlichen Vorteile aber wieder relativieren und die Ausbeutung von Vorkommen in Industrieländern an Attraktivität gewinnen.

Via: Wiwo

