Der Ort Boca Chica Village im US-Bundesstaat Texas ist nicht gerade mit überbordender Infrastruktur ausgestattet. So gibt es nicht einmal einen eigenen Brunnen. Die Wasserversorgung wird stattdessen mithilfe von Tanklastern sichergestellt. Dennoch sind die Häuser dort durchaus begehrt. So bot das Raumfahrtunternehmen SpaceX den dortigen Grundstücksbesitzern das Dreifache des normalen Marktwerts. Viele Bewohner gingen auf das Angebot ein. Einige verwiesen aber darauf, dass man mit dem Geld keine vergleichbaren Häuser in der Region finde. SpaceX senkte daraufhin das eigene Angebot auf das Doppelte des Marktwerts. Diese Vorgehensweise kam in der Öffentlichkeit allerdings nicht gut an. Inzwischen wurde daher wieder die ursprüngliche Summe geboten. Doch bisher konnten noch immer nicht alle Einwohner überzeugt werden.





Die Stadt soll den konzerneigenen Weltraumbahnhof ergänzen

Was aber möchte SpaceX überhaupt mit der ganzen Fläche? Einen ersten Hinweis gibt die Lage des Örtchens. Es liegt nämlich in unmittelbarer Nähe des konzerneigenen Weltraumbahnhofs. Offensichtlich soll dieser also erweitert werden. Nun hat Firmenchef Elon Musk auf Twitter die Pläne weiter konkretisiert. Demnach soll rund um den Raketen-Startplatz eine eigene Stadt namens Starbase errichtet werden. Dort sollen dann aber keine normalen Mieter einziehen. Stattdessen ist geplant, dass in der neuen Stadt die gesamte Infrastruktur des Konzerns in Sachen Raketenstarts konzentriert wird. Im Idealfall kann so die Effizienz der Prozesse gesteigert werden. Allerdings ist ein solch großes Investment auch ein Risiko. Denn es kann dem Konzern die nötige Flexibilität rauben. Elon Musk ist allerdings durchaus dafür bekannt, ins Risiko zu gehen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Das neue Raumschiff Starship soll bis zum Mars fliegen

Die lokalen Behörden wurden bereits über die Pläne informiert. Eine grundsätzliche Entscheidung über das Vorhaben soll in den nächsten Tagen getroffen werden. Allerdings ist eine Stadtgründung in den Vereinigten Staaten durchaus mit einigen Formalien verbunden. Diese Vorschriften dürften auch für SpaceX nicht gelockert werden. Weitere Details wollte das Unternehmen bisher nicht veröffentlichen. SpaceX entwickelt in Boca Chica Village unter anderem das neue Riesenraumschiff Starship. Damit sollen später einmal Menschen zum Mond und zum Mars befördert werden. Bisher allerdings hat die Neuentwicklung noch mit einigen Problemen zu kämpfen. So explodierte erst heute eine Testrakete wenige Minuten nach der Landung. Die Geschichte hat allerdings gezeigt: Von solchen Rückschlägen lässt sich Elon Musk normalerweise nicht entmutigen.





Via: The Verge

