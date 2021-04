Marty McFly hat ganze Generationen von Erfindern inspiriert. Denn die Filmfigur flog in Zurück in die Zukunft 2 auf einem schwebenden Skateboard durch die Gegend. Seitdem wurden zahlreiche Ansätze präsentiert, ein solches Hoverboard tatsächlich Realität werden zu lassen. Die meisten waren vom Filmvorbild allerdings doch noch recht weit entfernt. So schwebten sie nur wenige Zentimeter über dem Boden, benötigten speziellen Beläge auf der Erde oder funktionierten nur über Wasserflächen. Nun allerdings schwirrt ein neues Video durch die sozialen Medien. Darauf ist zu sehen, wie ein Mann tatsächlich auf einem schwebenden Skateboard in rund ein Meter Höhe durch den abendlichen Verkehr navigiert. Tatsächlich handelt es sich hier nicht um eine Fälschung. Stattdessen ist die Firma Omni Hoverboards für den Testflug und die dabei entstandenen Videos verantwortlich.





This man is living in 2030! 🔥 pic.twitter.com/fgXLCEPldS — Buitengebieden (@BuitengebiedenB) April 24, 2021

Der Antrieb funktioniert wie bei einer bemannten Drohne

Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen das weltweit erste echte Hoverboard erfunden. Darüber dürfte sich vermutlich streiten lassen. Denn logischerweise existiert keine exakte Definition des Begriffs. In einem Punkt unterscheidet sich die Version des Unternehmens aber auf jeden Fall vom filmischen Vorbild: Das Skateboard schwebt nicht von alleine durch die Luft, sondern wird durch acht Rotoren angetrieben. Wenn man so möchte, handelt es sich also um eine etwas ungewöhnlich bemannte Drohne. Unklar ist allerdings noch, wie die Steuerung des Flugobjekts erfolgt. Auf jeden Fall scheint es in Sachen Höhe keine näheren Einschränkungen zu geben. So ist auf älteren Videos zu sehen, wie ein Pilot – auf einem damals noch etwas anders gestalteten Hoverboard – sogar ausgewachsene Bäume überfliegt und anschließend sicher wieder landet.



Das Hoverboard soll zukünftig auch verkauft werden

Hinter dem Projekt steht ein in der Szene durchaus bekannter Name: Catalin Alexandru Duru stellte im Jahr 2015 einen offiziellen Weltrekord für den längsten Flug mit einem Hoverboard auf. Die damalige Bestmarke von 275,9 Metern wurde inzwischen allerdings deutlich übertroffen. Seiner Leidenschaft für die außergewöhnlichen Fluggeräte tat dies aber offenbar keinen Abbruch. Stattdessen gründete er die Firma Omni Hoverboards, um die Technologie weiter voranzutreiben. Das in dem jetzt öffentlich gewordenen Video zu sehende Hoverboard soll später einmal auch tatsächlich verkauft werden. Schon jetzt können sich Interessenten bei einem speziellen Newsletter registrieren, um rechtzeitig über den Verkaufsstart informiert zu werden. Der Preis wurde bisher allerdings noch nicht offiziell kommuniziert. Bisher unbestätigten Medienberichten zufolge soll er zwischen 10.000 und 20.000 US-Dollar liegen.

