Science-Fiction ist reine Fiktion? Zu dem Zeitpunkt, wo sie entsteht, trifft das zu, doch ein paar Jahre später sieht es manchmal ganz anders. Dann wird das Fantasiegebilde plötzlich Wirklichkeit, vielleicht ein wenig anders als gedacht, doch eindeutig erkennbar. Das wohl bekannteste Beispiel ist das Hoverboard aus »Zurück in die Zukunft«, ein rasantes Fortbewegungsmittel, das der Erfinder Hunter Kowald 2021 realisierte.





1. Zurück in die Zukunft

Der US-Amerikaner Kowald veröffentliche sein Hoverboard-Video am 24. April 2021 auf Youtube und versetzte damit alle Marty-McFly-Fans rund um den Globus in Erstaunen. Sein Drohnen-Gefährt trägt Lasten von mehr als 200 Kilo, verfügt über eine FAA-Flugzeugnavigationsbeleuchtung und schwebt über jedes Hindernis einfach hinweg.

2. Minority Report

Im Jahr 2002 drehte Steven Spielberg seinen »Minority Report«, die Handlung spielt lockere 52 Jahre später und kommt mit einem ganzen Haufen futuristischer Tools daher. Besonders ins Auge fällt die Möglichkeit, mit digitalen Geräten direkt zu interagieren, ohne ein Eingabegerät zu benutzen. Die gestenbasierte Steuerung ist heute real geworden, zum Beispiel bei Apples Face ID.





3. Darkman

»Darkman« erschien vor nunmehr drei Jahrzehnten im fernen Jahr 1990. Ein Wissenschaftler versucht in diesem Streifen, mit maschineller Hilfe menschliche Haut herzustellen, um sein verbranntes Gesicht zu rekonstruieren. Organe aus dem 3-D-Drucker: Dieses medizinische Thema nimmt inzwischen richtig Fahrt auf. 2019 gelang es israelischen Forschern zum ersten Mal, ein vollständiges menschliches Herz aus lebendem Gewebe zu drucken.

4. Total Recall

Noch einmal zurück nach 1990: Arnold Schwarzenegger brachte in »Total Recall« eine heiße Tour in einem selbstfahrenden Auto hinter sich, dem Johnnycab. Spätestens als der roboterhafte Fahrer nicht mehr am Steuer saß, wurde klar, was autonomes Fahren wirklich bedeutet. Seit vielen Jahren wird kräftig in diese Richtung geforscht, Tesla gehört zu den führenden Unternehmen in Sachen autonome Fahrassistenzsysteme.

5. Elysium

Bewohnte Raumstationen gehören im Jahr 2154 zur Normalität, das jedenfalls prophezeit uns der Film »Elysium« aus 2013. Tatsächlich leben auf der Internationalen Raumstation ISS etwa 400 Kilometer von der Erde entfernt dauerhaft Menschen. Das Konzept wird aktuell weiterentwickelt, China hat gerade erst das erste Element einer eigenen Raumstation in Richtung Orbit geschossen.

6. Odyssee im Weltraum

Im Jahr 1968, als der Film »Odyssee im Weltraum« entstand, lag 2001 noch weit in der Zukunft. Die Handlung spielt in genau in diesem Jahr, das aus unserer Sicht schon wieder zwei Jahrzehnte vergangen ist. In dem Film spielt der Supercomputer HAL eine wichtige Rolle, er gewinnt eine Partie Schach gegen den Charakter Dr. Frank Poole. 1996 gelang es dem IBM-Rechner Deep Blue ganz in echt, den Schachweltmeister Garri Kasparov zu schlagen.

7. Star Wars

Menschenähnliche Roboter, sogenannte Droiden, tauchten seit 1977 in den Star-Wars-Filmen auf. Auch auf diesem Gebiet hat die reale Technik einen großen Entwicklungssprung hinter sich, beispielsweise haben Wissenschaftler den Robo-Hund Spot entwickelt, der die US-Polizei auf Einsätzen begleitet. Droiden haben auch in anderen Bereich den Weg von der Fantasie in die Wirklichkeit geschafft, nur an der eigenen Urteils- und Entscheidungskraft mangelt es noch.

8. Demon Seed

In Demon Seed aus dem Jahr 1977 wird es richtig unheimlich. Die künstliche Intelligenz Proteus IV übernimmt in diesem Film die Kontrolle über ein ganzes Haus, steuert alle Geräte und versetzt damit die Menschen in Angst und Schrecken. Diese Szenen nahmen quasi das Smart Home vorweg, zum Glück erleben wir diese Technik heute in einer sehr viel harmloseren Version.

