Vorurteile sind nie leicht aus der Welt zu bringen, sie halten sich allzu hartnäckig. Sogar Schweine haben damit zu kämpfen: Immer noch halten viele Menschen die rosa Rüsseltiere für schmutzig, obwohl sie bei artgerechter Haltung erstaunlich hygienisch sind. Und dass ein Schwein so schlau sein könnte wie der freundliche Hausgenosse namens Hund, das steht für viele gar nicht erst zur Diskussion. Doch in einer Studie waren Schweine unseren Fellnasen deutlich überlegen.





Studie erschien im Fachmagazin »Animal Cognition«

Das eigenständige Lösen von Problemen gilt als Maßstab für tierische Intelligenz. In dieser Hinsicht nehmen Menschenaffen den Spitzenplatz ein, aber auch viele andere Tieren zeigen sich in Tests ziemlich clever. Nun kamen Wissenschaftler der Budapester Universität ELTE auf die Idee, das Problem-Management von Schweinen und Hunden miteinander zu vergleichen. Rund um Paula Pérez Fraga scharte sich ein Team, das die Tiere gründlich testete und die Ergebnisse im Fachmagazin »Animal Cognition« veröffentlichte.

Hunde und Minischweine im Cleverness-Duell

Zum Cleverness-Duell traten Tiere im Alter von etwa sieben Monaten an. Team 1 bestand aus Minischweinen, die normalerweise als Haustiere gehalten werden. Die Schweine waren allesamt in eine menschliche Familie integriert und hatten damit ähnliche Voraussetzungen wie die Mitglieder von Team 2: Hierbei handelte es sich um verschiedene familiär angebundene Hunde. Natürlich drehte sich in der Studie wieder mal alles um das Thema »Leckerlis«. Es galt, Schachteln zu öffnen, um an die schmackhaften Speisen heranzukommen – zuerst ganz leichte, dann immer schwierigere Versionen.





Video: Schweine und Hunde in Aktion

Den Schweinen gelang es schneller, schwierige Aufgaben zu lösen, während die Hunde immer ein bisschen hinterherhinkten. Und wenn das Problem unlösbar war, dann wandten sich die Hunde hilfesuchend an den Menschen, während die Schweine immer weiter herumprobierten. Auch Minischweine kommunizieren mit ihren Herrchen und Frauchen, doch in dieser Situation wollten sie lieber eigenständig arbeiten und zeigten sich dabei besonders ausdauernd. Schweine sind also auch auf diesem Gebiet cooler als ihr Ruf!

