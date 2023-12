Das Wetter scheint immer unberechenbarer zu werden. In den letzten Jahren haben wir eine Zunahme von extremen Wetterbedingungen erlebt, die uns alle betreffen. Von heftigen Stürmen bis hin zu Dürren und Hitzewellen – es gibt kaum einen Bereich unseres Lebens, der nicht durch das Wetter beeinflusst wird. In Deutschland und Europa sind die Auswirkungen des Klimawandels besonders spürbar. Wir haben bereits einige Vorboten dessen gesehen, was uns noch bevorsteht. Der Wechsel von Minustemperaturen zu Plustemperaturen in wenigen Tagen ist nur ein Beispiel für die Kapriolen des Wetters, auf die wir uns einstellen müssen.





Mögliche Vorboten

Die steigenden Temperaturen und der Anstieg des Meeresspiegels sind einige der offensichtlichsten Zeichen des Klimawandels. Doch auch andere Entwicklungen zeigen, dass sich das Klima verändert: Zum Beispiel treten extreme Wetterphänomene wie Gewitter oder Starkregen immer häufiger auf.





Auch Waldbrände nehmen zu. Im Sommer 2018 gab es allein in Schweden über 50 Brände. In Kalifornien kämpfte man im selben Jahr mit einem Flächenbrand, bei dem mehr als 80 Menschen ums Leben kamen.

Gefahren

Die Zunahme extremer Wetterbedingungen hat erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Natur. So kann zum Beispiel eine Hitzewelle dazu führen, dass ältere Menschen dehydrieren oder sogar einen Hitzschlag erleiden. Auch die Landwirtschaft ist betroffen: Durch Dürren und extreme Temperaturen fallen Ernten aus oder werden zumindest deutlich geringer ausfallen.

Auch für die Tierwelt hat der Klimawandel Folgen. So sind zum Beispiel Eisbären in ihrem Lebensraum bedroht, da das arktische Eis schmilzt. Aber auch andere Tiere leiden unter den veränderten Bedingungen, wie zum Beispiel Zugvögel, deren Nahrungsquellen sich verändern.

Maßnahmen gegen den Klimawandel

Es gibt viele Maßnahmen, mit denen wir dem Klimawandel entgegentreten können. Ein wichtiger Schritt wäre es, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Hierzu bedarf es aber politischer Entscheidungen auf nationaler und internationaler Ebene.

Auch im Alltag kann jeder dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu verringern. Zum Beispiel durch den Verzicht auf Fleischprodukte oder durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel statt des eigenen Autos.

Politische Hürden

Leider stehen politische Entscheidungen häufig im Widerspruch zu notwendigen Maßnahmen gegen den Klimawandel. Viele Regierungen scheuen vor Einschränkungen von Industrie und Wirtschaft zurück, um kurzfristige Profitinteressen nicht zu gefährden.

Doch diese Politik wird uns langfristig teuer zu stehen kommen: Die Kosten für Schäden durch Naturkatastrophen steigen bereits jetzt kontinuierlich an – und werden weiter ansteigen, wenn wir nicht entschlossen handeln.

Zukünftige Aussichten

Die Zukunft des Klimawandels ist ungewiss. Doch eins steht fest: Wenn wir nicht schnell handeln, werden die Folgen immer gravierender werden. Umso wichtiger ist es, dass sich jeder Einzelne bewusst macht, welche Auswirkungen sein Handeln auf das Klima hat. Wir müssen uns gemeinsam für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Politik einsetzen – bevor es zu spät ist.