Stell dir vor, du fährt durch San Francisco in einem der berühmten Cable Cars. Es ist genau vier Tage vor dem großen Erdbeben von 1906, als 80 Prozent der Stadt zerstört wurden. Doch jetzt sind die Straßen noch voller Leben; Kutschen, Reiter, Radler und Fußgänger kreuzen munter deinen Weg. Und die eine oder andere Person bleibt staunend stehen, als sie deine Kamera sieht.





Uralte Filmaufnahmen in 4K und mit Farbe

Dieses Szenario hat ein unbekannter Kameramann vor 114 Jahren festgehalten. Mehr als 14 Minuten Film sind dabei entstanden, die den ganz normalen Stadttrubel jener fernen Zeiten zeigen. Der Youtuber Denis Shiryaev hat nun sein ganzes Können in die alten Aufnahmen investiert und mittels KI ein hochwertig restauriertes Material geschaffen, das dem Zuschauer wie eine Zeitreise vorkommt. Shiryaev gelang es, die Framerate auf 60 Bilder pro Sekunde zu heben, damit läuft der alte Film nun erstaunlich flüssig. Die Auflösung liegt bei 4K, falls dein Rechner das mitmacht (schau nach, ob du die Auflösung entsprechend einstellen kannst). Natürlich haben die Bilder auch eine Koloration erhalten, sodass fast der Eindruck entsteht, man befinde sich mitten im Geschehn.

Auch New York und Amsterdam im Angebot

Die Farben spiegeln leider nicht die historische Wirklichkeit wieder, sie sind relativ frei gesetzt. Aber jeden einzelnen Menschen im Film hat es ganz real gegeben, ebenso wie ihre teils skurrilen Fahrzeuge. Der Durchschnittszuschauer wird sich sicher über die nicht vorhandenen Verkehrsregeln auf der überlaufenen Straße wundern. Es herrscht ein amüsantes – und teils gefährliches Chaos. Shiryaev gibt sich nicht nur mit diesem einen Film über San Francisco zufrieden, er hat noch weitere erstaunliche Werke in petto. Gönn dir einen Abstecher nach Amsterdam im Jahr 1922 oder schau mal in Paris vorbei, zu einem Zeitpunkt, als der Eiffelturm gerade erst errichtet worden war. New York und Moskau sind ebenso zu sehen, es macht einfach Spaß in diese fremden, weit entfernten Welten abzutauchen.





Erlebe hier deine Zeitreise nach San Francisco (1906)

Quelle: youtube.com

