Bereits 2022 wurde ein Earendel getaufter Stern als der am weitesten von der Erde entfernte bekannte Stern identifiziert. Das James-Web-Weltraumteleskop der NASA liefert nun neue Erkenntnisse.





Neue Erkenntnisse

Die hochauflösende Aufnahmetechnologie des James-Webb-Teleskops ermöglichte es, neue Informationen über den Stern herauszufinden, der der am weitesten entfernte bekannte Stern im kompletten Universum ist. Den neuen Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei Earendel um einen besonders massereichen Stern des Typs B. Dieser befindet sich in einer Galaxie namens Sunrise Arc.

Earendel ist ausgesprochen hell: Er leuchtet etwa eine Million Mal heller als die Sonne und ist doppelt so heiß. Sein Name entstammt dem Altenglischen und bedeutet so viel wie „Morgenstern“. Der Stern habt sein Licht bereits 900 Millionen Jahre nach dem Urknall ins All gesendet.





Natürlicher Effekt vergrößert das Bild

Sichtbar gemacht wurde Earendel nur durch die natürliche Vergrößerung durch einen Galaxiehaufen, der zwischen der Erde und Earendel liegt. Ohne dessen Effekt wäre der Stern für menschliche Augen unsichtbar geblieben. Denn die Masse des Galaxiehaufens führt zu einer Verformung des Raums, die wie ein natürliches Vergrößerungsglas wirkt.

Dieser sogenannte Gravitationslinseneffekt vergrößerte das Bild auf das 4.000-fache. Dennoch war Earendel nur als einzelner Lichtpunkt auf den hochauflösenden Infrarotbildern sichtbar. Die NASA geht davon aus, dass Earendel einen rötlichen Begleitstern haben könnte, der kühler ist. Mittelfristig hoffen die Wissenschaftler:innen, einen Stern der allerersten Generation ausfindig machen zu können. Ein solcher Stern würde nur aus Wasserstoff und Helium bestehen – also den Grundbestandteilen des Universums nach dem Urknall.

via NASA