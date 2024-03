Auf der 45. Bangkok International Motor Show präsentierte der thailändische Motorradhersteller FELO Tooz ein gewaltiges elektrisches Motorrad, das ein bisschen an einen Wohnzimmersessel auf Rädern erinnert. Das Bike soll nicht einfach nur gemütlich sein, sondern auch ziemlich schnell mit einer enormen Reichweite. Wahrscheinlich versteckt sich in der ausladenden Karosserie eine gewaltige Batterie.





Laptopgroßes Display und Audio-Surround-System

Bis zu 200 km/h soll das Tooz schaffen – bei einer Reichweite von bis zu 720 Kilometern. Will heißen: Einmal aufladen, und schon geht’s von München direkt durch bis nach Florenz. Es handelt sich um ein E-Tourenmotorrad mit einem 12-Zoll-TFTD-Dashboard plus 6-Kanal-Surround-Sound-Lautsprechersystem: das passende Heimkino zur Couch. Das laptopgroße Display soll unter anderem als Navigationssystem dienen, aber auch mit dem Smartphone vernetzbar sein, um als Multimedia-Anlage zu dienen. Außerdem profitiert der Fahrer von einem Reifendrucküberwachungssystem (TPMS), ABS und einem Traktionskontrollsystem.

Das TOOZ unterstützt das Type-2-Laden und soll innerhalb von 20 Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent aufladbar sein. Die V2L-Technologie (Vehicle to Grid) ermöglicht den Motorrad-Akku mit dem Stromnetz zu verbinden und Energie einzuspeisen, zum Beispiel für das eigene Haus. Sinnvoller scheint es allerdings, am Bike daran Kleingeräte wie das Handy aufzuladen. Optional kann wahrscheinlich eine 8-Liter-Kühlbox hinzugekauft werden, die ihren Platz am Gepäckträger findet: perfekt für einen sommerlichen Abstecher in den Süden.





Das Motorrad im Video

Fas Felo TOOZ stammt von dem Hersteller Smartech

Thailand hatte zwar bislang keine nennenswerten eigenen Motorradmarken, gehört aber aktuell zu den größten Bike-Herstellern der Welt. Der Wert der Motorradexporte beträgt im Jahr etwa 3 Milliarden US-Dollar, darüber kommen nur noch China mit 12,8 Milliarden Dollar, Deutschland mit 3,3 Milliarden Dollar und Japan mit 3,2 Milliarden Dollar. Verantwortlich für das Felo TOOZ ist die thailändische Firma Smartech, ein reiner Motorradproduzent. Der Anbieter möchte mit dem ausdauernden Riesen »demnächst« in Serienproduktion gehen. Wann das sein wird, ist noch unklar. Wir bekommen es bestimmt mit.

