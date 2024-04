Letztes Jahr im August stellte der chinesische Hersteller CATL mit dem Shenxing Akku eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie vor, die in der Lage ist, innerhalb von 10 Minuten 400 Kilometer Reichweite wieder aufzuladen. In diesem Jahr setzte das Unternehmen noch einen drauf: Der Shenxing Plus Akku bewegt sich nicht nur im Bereich der 1000 Kilometer Reichweite, sondern soll auch in der Lage sein, innerhalb des Zeitraums, den eine kurze Toilettenpause in Anspruch nimmt, 600 Kilometer Reichweite wieder aufzuladen.





1000 Kilometer Reichweite in LFP-Akku

Die Aussage von CATL, eine Batterie mit einer Reichweite von 1000 Kilometern und einer schnellen Ladezeit entwickelt haben, ist kein Novum. Ähnliche Specs hatte auch der 2022 vorgestellte Qililn Akku. Allerdings handelte es sich dabei um eine Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie (NMC). Bei dem Shenxing Plus Akku wiederum handelt es sich um einen Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator (LFP), und zwar den ersten dieser Art, der an den 1000 Kilometern Reichweite kratzt.

Sowohl bei NMC- als auch bei LFP-Batterien handelt es sich um Lithium-Ionen-Batterien. Die NMC-Technologie bietet eine höhere Energiedichte als LFP, allerdings sind LFP-Batterien in elektrischen Fahrzeugen beliebt, da sie aus besser verfügbaren Materialien bestehen sowie eine bessere thermische Stabilität und eine längere Lebensdauer aufweisen.





Erhöhte Energiedichte

Normalerweise kommen LFP-Batterien auf eine Energiedichte zwischen 90 und 160 Wh/kg. CATL behauptet allerdings, der Shenxing Plus Akku habe eine Energiedichte von etwa 205 Wh/kg und wäre damit die erste LFP-Batterie, die es auf mehr als 200 Wh/kg bringt. NMC-Batterien schaffen immer noch mehr – die Qilin Batterie von CATL schafft es auf 255 Wh/kg. Das bedeutet, dass die Shenxing Plus Batterie immer noch bei gleicher Leistung schwerer sein wird als die Qilin Batterie, aber sollten die Angaben zutreffen, handelt sich dennoch um eine beeindruckende Leistung.

Laut CATL wird diese Energiedichte durch einen Mix aus neuen Materialien und eines neuen strukturellen Aufbaus der Batterie erreicht. Dabei kommt ein 3D-Material in Honigwabenform für die Anode sowie eine Technologie „namens granular gradation“ für die Anode zum Einsatz. Letztere solle dafür sorgen, dass jeder einzelne Partikel der Kathode optimal platziert wird. Das 3D-Honigwaben-Material soll außerdem die Volumenexpansion während des Aufladens minimieren und kontrollieren und die Batterie so stabiler machen.

Blitzschnelles Laden: 600 Kilometer Reichweite in zehn Minuten

Und auch beim Aufladen werden beeindruckende Werte erreicht. Innerhalb von ungefähr zehn Minuten sollen sich 600 Kilometer Reichweite aufladen lassen. Das entspricht einer Geschwindigkeit von einem Kilometer Reichweite pro Sekunde. Diese Ladegeschwindigkeit soll durch besondere Beschichtungen für die Anoden und Kathoden erreicht werden. Hinzu kommt, dass das interne Batteriemanagementsystem mit künstlicher Intelligenz arbeitet und die Effekte des Ladevorgangs mit einer hohen Stromstärke auf der Zellebene voraussagen kann.

Einen Termin für die Serienfertigung der Shenxing Plus Batterie gibt es noch nicht. Die originale Shenxing Batterie ging jedoch etwa acht Monate nach ihrer Vorstellung in die Massenpräsentation.

Der Hersteller hat es diesen Monat schon einmal in die Schlagzeilen geschafft, und zwar mit der Vorstellung des Energiespeichers TENER, der über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg keine Kapazität verlieren soll.

via CATL