1.130 Kilometer lang riss ein Taifun den gestreiften Sturmtaucher mit sich. Forscher verfolgten den Weg des geschippten Tieres per GPS und dachten zuerst, es sei vom Sturm überrascht und aus seiner eigentlichen Flugbahn geschleudert worden. Auch die ungewöhnliche Flughöhe, die teilweise 4.500 Meter höher lag als normal, schien auf einen Unfall hinzudeuten. Doch mittlerweile sieht der Höllenflug nach Absicht aus.





Viele pelagische Desertas-Sturmvögel sind Adrenalinjunkies

Können Vögel adrenalinsüchtig sein? Die meisten Flugkünstler weichen starken Stürmen aus, sie umrunden Wirbelstürme oder bewegen sich im berühmten Auge des Hurrikans, wo sie in Sicherheit sind. Und dann gibt es welche, die Wirbelwinde rechgelrecht aufspüren, um auf ihnen zu reiten, aber das ist erst seit kurzem bekannt. Wissenschaftler der Woods Hole Oceanogeaphic Institution (WHOI) rechnen die pelagischen Desertas-Sturmvögel zu diesen Adrenalinjunkies, nicht alle von ihnen, aber ungefähr ein Drittel.

Die Tiere sind taubengroß und nisten auf der portugiesischen Insel Bugio vor West-Nordafrika. Wochenlang befinden sie sich zwischendurch auf See und legen während ihrer Nahrungssuche Strecken von bis zu 12.000 Kilometern über den Atlantik zurück. Besonders gute Taucher sind sie nicht, sie fischen vorwiegend nachts Fische, Tintenfische und Krustentiere aus dem Oberflächenwasser. Die Forscher haben nun ihre Flugdaten mit den Wellenhöhen und Windgeschwindigkeiten abgeglichen und festgestellt, dass diese Sturmtaucher oftmals Stürmen folgen. Dabei werden sie langsamer und vermeiden wohl dadurch Verletzungen. Die Wirbelschleppen am Rande nutzen sie hingegen als Rückenwind zur Beschleunigung: All das mit vollem Erfolg, denn keinem einzigen beobachteten Tier ist bei diesen waghalsigen Aktionen etwas zugestoßen.





Bei Stürmen wird der Ozean zum Vogelbuffet

Die starken Winde wirbeln nicht nur die Vögel herum, sie wühlen auch das Wasser auf und spülen kühleres Tiefseewasser nach oben. Das Phytoplankton sammelt sich mit einem breiten Nahrungsangebot an der Meeresoberfläche, so gibt es zur Achterbahnfahrt noch ein vielfältiges Buffet. Wahrscheinlich lockt die Kombination aus beidem die Sturmvögel von Bugio ins stürmische Abenteuer.

Quelle: newatlas.com