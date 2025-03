Der Formel-1-Rennwagen für den Himmel soll die Jetson ONE sein, eine Drohne, die mit Pilot an Bord fliegt. Immerhin schafft sie bis knapp über 100 km/h, was allerdings für die Königsklasse nicht wirklich reicht. Im Grunde handelt es sich um ein elektrisch angetriebenes VTOL-Luftspielzeug für Große, wobei die Abkürzung für »Vertical Take-Off and Landing« steht – ein kleiner Senkrechtstarter, also. Der Mini-Hubschrauber »für alle« ist jetzt schon für 8.000 Dollar vorbestellbar. Bei Lieferung wird allerdings ein deutlich höherer Betrag fällig.





Automatischer Landemodus sorgt für mehr Sicherheit

Schon im Oktober 2024 stellte Jet ONE die elektrische Ein-Personen-Drohne vor und erregte damit jede Menge Aufmerksamkeit. Sie ist weder ein fliegendes Auto noch ein Lufttaxi, sondern eine ganze Nummer darunter, dafür aber umso spannender. Denn im Grunde kann damit jeder fliegen, der das bisschen Technik beherrscht. Um die Landung braucht sich der Pilot keine Sorgen machen, dafür gibt es einen automatischen Modus, der auch dann einspringt, wenn die Person an Bord nicht mehr zur Steuerung in der Lage sein sollte.

Mit Crash-Käfig aus Kohlefaser und Aluminium

Eines hat die Drohne mit den Boliden der Formel 1 gemeinsam: den Crash-Käfig eines Rennwagens. Das Gerät zeigt sich insgesamt extrem kompakt und funktioniert mit dem Fly-by-Wire-System: Acht verschiedene Motoren lassen sich aus dem Cockpit mit nur einem Joystick bedienen, das vereinfacht die Steuerung ungemein. Weil die Karosserie ausschließlich aus Kohlefaser und Aluminium besteht, bringt sie nur 86 kg auf die Waage. Mit einer Akku-Ladung sind bis zu 20 Minuten Flugspaß gebucht, einschließlich Rückwärtsgang am Himmel.





Dies ist das neuste Video zum Flugverhalten der Drohne

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Dezember demonstrierte der Hersteller in einem Film, wie sich die Drohne selbst stabilisiert, wenn ein Rotor ausfällt. Die smarte Technik verteilt die Energie dann auf die anderen, noch laufenden Motoren. Zur Navigation haben die Erfinder LiDAR-Sensoren eingebaut, so weicht der Flieger automatisch Hindernissen aus.

Solltest du auf die verrückte Idee kommen, dir deinen eigenen Jetson ONE zu bestellen, musst du 8.000 Dollar anzahlen. Achtung: Dieses Geld ist nicht erstattungsfähig! Außerdem dauert es bis mindestens 2027, bis dein Traum in Erfüllung geht; die Bestellungen für 2025 und 2026 sind nämlich jetzt schon ausgebucht. Ist es dann endlich so weit, kostet dich das Gesamtpaket 128.000 Dollar. Für manche ist es den Spaß offensichtlich wert.

Quelle: newatlas.com