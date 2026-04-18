Bei einem längeren Stromausfall leiden zuerst die gekühlten Lebensmittel. Kühlschrank und Tiefkühltruhe geben ihren Dienst auf und die Vorräte werden relativ schnell schlecht. Die Firma Bluetti hat nun einen schlanken Akku entwickelt, der auf Kickstarter sein Debüt gibt. Du kannst die Batterie einfach oben auf dem Kühlschrank verstauen und per App überwachen. Sie ist natürlich nicht nur für Kühlgeräte »zuständig«, sondern lässt sich auch an vielen anderen Geräten und unterwegs im Wohnmobil verwenden.





Automatische Einschaltung innerhalb von Millisekunden

Innerhalb von 10 Millisekunden schaltet sich die FridgePower Batterie ein, wenn der Netzstrom versagt. Der Akku ist nur rund 7,5 Zentimeter dick und entsprechend einfach zu verstauen. Seinen Strom bezieht er ganz normal über die Steckdose. Die einfache Variante hält bei einem normalen Durchschnittskühlschrank rund 22 Stunden, doch lässt sie sich auf bis zu einer Woche Notbetrieb upgraden. Die Kapazität der Basis-Variante liegt bei 2.016 Wh. Langlebige Lithium-Eisenphosphat-Zellen sorgen dafür, dass rund 4.000 Ladezyklen möglich sind. Der Akku arbeitet mit leisen 30 dB.

Mit Modulbatterien ist die Kapazität auf 8 kWh erweiterbar. Wem eine professionelle Notstromanlage zu umfangreich und teuer ist, der könnte sich also hiermit gut behelfen. Off-Grid-Camper könnten den Akku mit auf Reisen nehmen und unterwegs die Annehmlichkeiten der Zivilisation genießen – nämlich in Kombination mit dem separaten Solarpanel-Zubehör. Über die App hat der Nutzer die Möglichkeit, die Batterie zu überwachen, Zeitpläne festzulegen oder das Schnellladen auszuwählen.





Der Preis liegt aktuell bei 759 Dollar

Im Moment ist der Akku ausschließlich über Kickstarter erhältlich, zum Early Bird Preis von 759 Dollar. Im Bundle mit einer zusätzlichen Batterie summiert sich die Summe auf 1.398 Dollar (keine Gewähr für Preisangaben). Erste Auslieferungen sollen Anfang Juni 2026 in den USA, Australien und Kanada erfolgen. Auch einige europäische Länder sind dann schon mit an Bord.

Quelle: newatlas.com