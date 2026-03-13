Schon kleine Ölunfälle auf dem Wasser können große ökologische Schäden anrichten. Das Problem beginnt oft nicht erst bei der Menge des ausgelaufenen Öls, sondern bei der Schwierigkeit, es schnell, gezielt und ohne zusätzlichen Aufwand wieder von der Oberfläche zu entfernen. Genau an diesem Punkt setzt ein neues Forschungssystem aus Australien an: ein kleiner Roboter in Delfinform, der Öl nicht bloß passiv auffängt, sondern aktiv über die Wasseroberfläche fährt und es einsammelt. Entwickelt wurde das Konzept an der RMIT University. Der aktuelle Prototyp ist etwa so groß wie ein Turnschuh, ferngesteuert und noch klar ein Versuchssystem. Trotzdem zeigt er bereits, wie sich Robotik, Materialforschung und biologische Vorbilder zu einer ungewöhnlich praktischen Lösung verbinden lassen.





Ein Delfin als Technikvorbild

Die Form des Roboters ist nicht bloß ein gestalterischer Gag. Sie folgt dem Gedanken, ein kompaktes, bewegliches System zu schaffen, das sich kontrolliert über die Wasseroberfläche bewegen kann. Anders als viele herkömmliche Verfahren zur Beseitigung von Ölfilmen, die eher stationär arbeiten oder auf großflächige Barrieren setzen, soll der sogenannte „Electronic Dolphin“ gezielt dort eingesetzt werden, wo eine schnelle und präzise Reaktion nötig ist. Vor allem in sensiblen Zonen oder in Bereichen, die für Menschen schwer zugänglich oder riskant sind, könnte ein solches System Vorteile haben. RMIT-Forscher Ataur Rahman beschreibt die langfristige Vision so: „We have a long-term vision of creating dolphin-sized robots that can vacuum oil, return to base to empty their tanks, recharge, then redeploy automatically.“ Noch ist das Zukunftsmusik, aber die Richtung ist ziemlich klar.

Inspiriert vom Seeigel statt von klassischer Filtertechnik

Besonders interessant ist der Filter des Roboters. Er orientiert sich nicht am Delfin, sondern an der Oberflächenstruktur von Seeigeln. Das Material besitzt winzige, seeigelartige Spitzen, die Lufttaschen festhalten. Dadurch perlt Wasser ab, während Öl an der Oberfläche haften bleibt. Das klingt erstmal nach einem kleinen Trick aus dem Nanolabor, ist aber der eigentliche Kern der Innovation: Der Filter saugt Öl auf, ohne sich mit Wasser vollzusaugen. Genau das macht viele herkömmliche Ansätze schwierig oder ineffizient. Hinzu kommt, dass das Material mehrfach wiederverwendet werden kann. Rahman betont außerdem, dass die Beschichtung vergleichsweise umweltfreundlich hergestellt wurde und nicht auf aggressive Chemikalien setzt.





Bisher nur im Labor getestet

In kontrollierten Tests erreichte der Prototyp eine Rückgewinnungsrate von rund zwei Millilitern Öl pro Minute bei mehr als 95 Prozent Reinheit. Mit einer Akkuladung läuft das System derzeit etwa 15 Minuten. Das ist für reale Ölkatastrophen natürlich noch keine Revolution, eher die technologische Fingerübung mit ernsten Ambitionen. Doch genau solche Prototypen entscheiden oft darüber, ob aus einer Idee später ein robustes Werkzeug wird. Die Forscher:innen planen bereits, die Filterfläche zu vergrößern, leistungsfähigere Pumpen einzusetzen und die Technik unter realistischeren Bedingungen zu testen. Surya Kanta Ghadei, der an der Materialentwicklung maßgeblich beteiligt war, formuliert die Motivation dahinter sehr direkt: „I wanted to create something that could help responders act faster and keep wildlife out of danger.“

via RMIT