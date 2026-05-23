Sie soll, wie früher, ein echtes »Volksauto sein, »gemacht für den Alltag« – und nun die Elektromobilität demokratisieren: Citroën-Chef Xavier Chardo hegt mit dem Comeback der Ente große Pläne. Der legendäre, kurvige Kleinwagen habe, so Chardo, 1948 »Millionen Menschen die Freiheit der Mobilität geschenkt«. Zeit also, den Gedanken auf moderne Art neu zu beleben.





Vollständig elektrisch und in Europa produziert

»Zu 100 Prozent elektrisch« soll die neue Generation des 2CV werden, erklärte Chardon im Rahmen einer Investorenkonferenz. Außerdem möchte er das Auto vollständig in Europa produzieren. Sogar erste Bilder machen schon die Runde; sie erinnern an die gute, alte Ente, nur eben in zeitgemäßem Design. Pierre Leclercq zeichnet sich verantwortlich für das moderne Outfit. Er setzt auf den Neo-Retro-Trend, also die eigenständige Weiterentwicklung bisheriger Formen, fernab einer bloßen Kopie. Ähnliches gilt für die Grundwerte: Damals wie heute sollen Erschwinglichkeit, Effizienz und Komfort im Mittelpunkt stehen – allerdings auf neue Art.«

»Wenn man an einen 2CV denkt, ein preiswertes Auto für kleine Ortschaften, dann ist es so wichtig, diese Philosophie und diese Werte beizubehalten. Wenn man das heute in einem Auto neu interpretieren kann, dann sollten wir es tun«, erklärt Leclercq dazu.





Rückkehr des Stofffaltdachs noch nicht entschieden

In der ersten Produktionsrunde Ende der 1940er brachte die Ikone auf vier Rädern sagenhafte 9 PS auf die Straße, das sind 6,6 kW. Später durften sich die Entenfahrer über bis zu 29 PS Motorkraft freuen. Mitte der 90er Jahre schloss die letzte Produktionsstätte in Portugal, vor allem wegen damals neuer EU-Vorschriften zu Abgasen und Sicherheit. Die Wiederauferstehung wird wahrscheinlich auf Citroëns Smart-Car-Plattform erfolgen, die schon beim C3 und anderen Modellen zum Einsatz kam. Ob auch das Stofffaltdach und andere charmante Details zurückkommen, steht bis jetzt noch nicht fest. Viele Fans dürften darauf hoffen, für das echte Entengefühl.

Quelle: focus.de