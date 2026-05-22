Forscher:innen der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben eine Lithium-Metall-Festkörperbatterie entwickelt, die gleichzeitig zwei Kernprobleme der Batterietechnologie löst: extrem schnelles Laden und hohe Energiedichte. Die Ergebnisse, die am 21. Mai im Journal of the American Chemical Society erschienen sind, stammen aus dem Institut für Metallforschung in Shenyang und könnten die Entwicklung praxistauglicher Elektrofahrzeugbatterien der nächsten Generation entscheidend voranbringen.





Der Knackpunkt: Polymer und Weichmacher vertragen sich nicht

Festkörperbatterien auf Basis von Polyvinylidenfluorid (PVDF) gelten seit Längerem als vielversprechend, weil das Material chemisch stabil bleibt und Ionen gut leitet. Das Problem lag bisher in den Weichmachern, die den Ionentransport im Elektrolyten erleichtern sollen. Elektrochemisch stabile Weichmacher wie Sulfolan vertragen sich thermodynamisch nicht mit PVDF, was eine gleichmäßige Elektrolytfolie verhindert. Instabile Weichmacher dagegen zersetzen sich an den Elektroden, erzeugen Nebenreaktionen und verkürzen die Lebensdauer der Batterie erheblich. Dieses Dilemma blockierte die Entwicklung praxistauglicher PVDF-Elektrolyte seit Jahren und galt als einer der zentralen Engpässe auf dem Weg zur Serienreife.





Flüchtiges Lösungsmittel als Brücke

Das Team um die Professoren Li Feng, Sun Zhenhua und Cheng Huiming löste dieses Problem mit einer neuen Strategie: Ein flüchtiges Lösungsmittel senkt vorübergehend die thermodynamische Abstoßung zwischen Polymer und Sulfolan, sodass sich eine homogene Vorläuferlösung bildet. Beim Trocknen der Membran verdunstet das Lösungsmittel rasch, die Viskosität steigt schlagartig, und der Weichmacher bleibt dauerhaft im dreidimensionalen Polymernetzwerk eingeschlossen. Molekulardynamik-Simulationen zeigen, dass PVDF-HFP und Sulfolan über atypische Wasserstoffbrücken wechselwirken. Das drosselt die Migration des Weichmachers, baut an beiden Elektroden eine schützende Lithiumfluorid-reiche Grenzschicht auf und formt eine Solvationsstruktur, in der Anionen dominieren statt einzelne Lithiumionen. Ein weiterer Vorteil: Die Methode kommt ohne exotische Ausgangsmaterialien aus und lässt sich prinzipiell in bestehende Produktionsprozesse integrieren.

Doppelt so hohe Energiedichte wie bei handelsüblichen Alternativen

Die Batterie hielt bei einer Laderate von 20C, was einem vollständigen Lade-Entlade-Zyklus in rund drei Minuten entspricht, über 700 Zyklen durch und behielt dabei 81,9 Prozent ihrer Kapazität. Die Coulomb-Effizienz beim Lithium-Abscheiden und -Ablösen lag im Schnitt bei 99,1 Prozent über 1.400 Zyklen. Eine Pouchzelle im Ampere-Stunden-Maßstab, gebaut mit einer dünnen Lithium-Anode und einem N/P-Verhältnis von 1,1, erreichte eine Energiedichte von 451,5 Wh/kg. Zum Vergleich: Handelsübliche Lithium-Eisenphosphat-Zellen kommen auf rund 200 Wh/kg, also weniger als die Hälfte. Die Pouchzelle bestand zudem den Nageldurchdringungstest, der als Standardnachweis für die Betriebssicherheit gilt und bei Herstellern wie Behörden als Pflichtkriterium für die Zulassung gilt.

Mehrere chinesische Batteriehersteller peilen für 2026 und 2027 kommerzielle Festkörpersysteme im Bereich zwischen 400 und 500 Wh/kg an. Der Markt wird derzeit noch von Lithium-Eisenphosphat-Chemie dominiert, weil deren Fertigungskosten tief und die Produktionskapazitäten groß sind. Doch der Druck steigt: Längere Reichweiten und kürzere Ladezeiten bleiben die meistgenannten Kaufhindernisse bei Elektrofahrzeugen. Die neue Methode aus Shenyang erweitert den Designraum für polymerbasierte Elektrolyte erheblich und liefert einen konkreten Ansatz, der beide Anforderungen gleichzeitig erfüllt.

via Chinese Academy of Sciences