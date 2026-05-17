In alten Zeiten war das Autokino der Romantik-Treffpunkt schlechthin: zu zweit im Wagen kuscheln, während auf der Großleinwand der neueste Film läuft. Im Laufe der Jahre kam dieser Freizeitspaß aus der Mode, doch könnte er nun ein Revival erleben. Diesmal findet das Event nicht an einem Treffpunkt mit vielen Autos statt, sondern allein in der Hofeinfahrt oder auf einsamen Parkplatz – das Huawei XPixel Projektorsystem macht’s möglich.





Nicht nur Heimkino, sondern auch praktische Funktionen

Die neuen Scheinwerfer präsentierte Huawei Anfang Mai auf der Peking Auto Show, sie sollen das Auto zum mobilen Kinofilmprojektor machen. Aber nicht nur das: Auch einige praktische Funktionen sind integriert, sodass das Ganze nebenher auch Sinn macht. Die Autoprojektoren können auch Markierungen und Abstände für sicheres Einparken anzeigen, um unbeschadet in enge Parklücken zu kommen. Lichtsignale an andere Autofahrer sind ebenfalls möglich, als eine Art stumme Kommunikation.

Natürlich können die Scheinwerfer auch einfach nur die Straße ausleuchten, so wie es Autolichter normalerweise tun. Wer den Kino-Modus anwirft, erhält zusätzlich die Möglichkeit, Inhalte im 100-Zoll-Format an eine Wand zu projizieren, mit einer guten Auflösung von einer Million Pixel. Damit ließe sich nicht nur eine ganz private Filmvorführung auf die Beine stellen, sondern auch ein Fußballspiel fürs Public Viewing ausstrahlen. Musikvideos für die Gartenparty auf der Garagenwand wären ebenso möglich – und alles, was die Fantasie sonst noch hergibt.





Die Huawei-Projektorscheinwerfer im Video



Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Monochrome Version nun mit der ganzen RGB-Farbpalette

Vor ein paar Jahren stellte Huawei schon eine erste Version des XPixel Projektorsystems vor, damals allerdings noch ohne Farbe, also monochrom. Jetzt haben die Chinesen auf eine komplette RGB-Farbausgabe umgestellt, mit der Möglichkeit, die Lichtintensität an die aktuelle Umgebung anzupassen. Ein erster Serienwagen mit diesen Scheinwerfern ist auch schon in Sicht: Der Luxus-SUV Aito M9 wird in seiner neuen Variante mit diesem System ausgeliefert. Ob es demnächst noch andere Automodelle mit Projektoren gibt, hängt dann wahrscheinlich vom Kundeninteresse ab.

Quelle: futurezone.at