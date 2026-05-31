Zwischen 7 und 9 Cents beträgt die Autobahnmaut in den beiden teuersten Mautländern Italien und Frankreich. Nicht immer gibt es dafür das, was man landläufig einen »guten Service« nennt: Langzeitbaustellen und ewig lange Staus sind in beiden Ländern ebenso normal wie bei uns, doch nun müssen die Betreiber dafür in Haftung treten: Ab morgen soll es per App für Autofahrer Geld zurückgeben, wenn ihre Verspätungen ein bestimmtes Maß überschreiten.





Wetter, Unfälle und Notbaustellen zählen nicht

Dies vorweg: Die Regelung gilt auch für ausländische Reisende, nicht nur für Italiener. Und sie schließt Staus wegen Notbaustellen, schlechtem Wetter und Unfällen aus – darauf haben die Betreiber herzlich wenig Einfluss. Die Rückzahlungen erfolgen je nach Länge der Strecke und Verspätungsdauer gestaffelt, bis hin zur vollständigen Erstattung. Die Autofahrer müssen ihren Antrag per App stellen.

Schon bei zehn Minuten Verspätung auf 100 Kilometer Strecke soll ein gewisser Regress möglich sein. Wenn die Verspätung zwei Stunden überschreitet, soll der Entschädigungsanspruch auf 100 Prozent steigen. Ein weiteres Beispiel wäre eine 90 Kilometer lange Strecke mit 40 Minuten Verzögerung, die 75 Prozent Mautrückzahlung nach sich zieht. Doch die genauen Summen sollte jeder Italienreisende in der App selbst nachschauen, immer im Hinterkopf, dass das System erst im Dezember »vollständig funktionieren« soll.





Löblicher »Wendepunkt« oder böse Falle?

Nur Beträge von über einen Euro gelangen zur Auszahlung. Die Regelung stammt von der rechten Regierung des Landes. Während Verkehrsminister Matteo Salvini den »Wendepunkt« lobt, äußern Verbraucherschätzer Skepsis »Es ist offensichtlich, dass es jahrelang keine echten Strafen für die geben wird, die den Nutzern einen schlechten Service bieten«, sagt der italienische Verbraucherschutzverband. Außerdem könnten die Autobahnbetreiber die Maut erhöhen, um ihre Kosten wieder hereinzuholen.

Italiens Autobahnnetz ist insgesamt rund 7000 Kilometer lang. Es beinhaltet die älteste Autobahn der Welt, die auf der Strecke zwischen Varese und Mailand etwa 50 Kilometer misst und 1924 ihre Eröffnung feierte.

Quelle: focus.de