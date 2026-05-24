Eine Klimaanlage als Wearable? Ja, die gibt’s wirklich, und das schon seit 2019. Jetzt hat der Hersteller Sony seine Reon Pocket Pro noch verbessert, für höhere Kühlwirkung. Nebenbei kann das Gerät den Körper von seinem Platz zwischen den Schulterblättern aus auch wärmen. Es wird einfach an den Hals geclipst und verrichtet dann mindestens 5,5 Stunden am Stück seinen Dienst.





Kühlung um bis zu 15 Grad Celsius ab jetzt möglich

Das neue Modell der körpernahen Klimaanlage heißt Reon Pocket Pro Plus. Es kühlt und wärmt deutlich effizienter als sein Vorgängermodell. Schon das erste Gerät schaffte eine Kühlung um bis zu 13 Grad Celsius sowie eine Erwärmung um bis zu 8 Grad Celsius. Beim Kühlwert sattelt die Plus-Version nun noch 2 Grad Celsius drauf. Auch das Halsband erhielt eine Überarbeitung, für einen sicheren und dennoch bequemen Sitz sowie eine bessere Entfaltung der Kühlwirkung. Der nach oben gerichtete Luftauslass lässt sich nun leichter auch hinter einem hohen Kragen anpassen.

Das System nutzt die thermoelektrische Kühlung

Das System baut auf dem Peltier-Effekt auf, der thermoelektrischen Kühlung. Das eigentliche Gerät wird direkt auf der Haut platziert, es kann die Hauttemperatur um mehrere Grade senken oder erhöhen. Die Körpertemperatur selbst bleibt unverändert. In allen Situationen, wo der Schweiß rinnt oder das Bibbern beginnt, hilft das Gerät weiter, ob in der stickigen Bahn oder im Büro bei zu kalter Klimaanlage: Der Träger stellt sich einfach seine persönliche Wunschtemperatur ein.





Demnächst wohl über den Sony Online-Shop erhältlich

Zwei Stunden Aufladung reichen bei höchster Kühlstufe für 5,5 Stunden, bei niedrigster Stufe sogar für 34 Stunden. Ein Sensor misst Umgebungstemperatur und Leuchtfeuchte, um automatische Anpassungen vorzunehmen. Die Bedienung erfolgt entweder über die Tasten am Gerät oder per App. Im Moment gibt es diese praktische Klimaanlage leider nur in ausgewählten asiatischen Märkten, zum Beispiel in Singapur zu einem Preis von rund 270 Dollar. In Europa möchte Sony seinen Reon Pocket Pro Plus demnächst über den eigenen Online-Shop vertreiben.

Quelle: newatlas.com