Blutspenden rettet Leben: Dieser einfach dahergesagte Satz hat für viele Menschen eine tiefe Bedeutung. Sie leben allein deshalb noch, weil jemand anderes Blut gespendet hat, das sie in einer lebensbedrohlichen Situation erhalten haben. Und es ist nicht einmal besonders schwer, etwas vom Saft des Lebens an andere abzugeben. Zu einer Blutspende motivieren wollte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) gemeinsam mit der Metal-Legende Metallica – und das Projekt wurde zum Erfolg.





Exklusive Fan-Shirts als Belohnung für Blutspender

Die Jungs von Metallica riefen auf ihren Konzerten in Berlin und Frankfurt explizit zum Blutspenden auf und setzten dafür sogar Belohnungen aus. Exklusive Fan-Shirts sollten die Lebensretter erhalten, die sich zu bestimmten Terminen an die Nadel wagten. Tatsächlich folgten 10.000 Fans diesem Aufruf, viel mehr als erwartet! Darunter waren nicht nur geübte Blutspender, sondern auch reichlich Neulinge, die zum ersten Mal den Lebenssaft sprudeln ließen. Ihr Anteil lag bei rund 16 Prozent und damit doppelt so hoch wie erwartet. Das gibt Anlass zur Hoffnung, dass die meisten von ihnen in den folgenden Jahren zum festen Blutspenderstamm werden.

Metallica motivierte zu rund 40.000 Blutspenden weltweit

Die Aktion in Deutschland lief vom 18. bis 29. Mai 2026 im Rahmen der M72 World Tour. Metallica wählte dafür das Motto »Bleeding Me«, nach einem gleichnamigen Song aus dem Album Load, das die Band 1996 produziert hat. Auch die Band-eigene Stiftung »All Within My Hands« war involviert.





Metallica engagiert sich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit für dieses wichtige Thema. In Zusammenarbeit mit dem Amerikanischen Roten Kreuz kamen seit 2025 schon 25.000 Blutspenden durch die Aufrufe der Metal-Musiker zusammen. Weltweit summiert sich die Zahl bereits auf ungefähr 40.000. Die Band sagt dazu, man wolle den Gemeinden, die ihre Tour willkommen heißen, »etwas zurückgeben«. Vor allem jüngere Menschen kommen durch diese Aktion zum ersten Mal mit dem Thema in Kontakt – ein absoluter Gewinn angesichts des demografischen Wandels.

Quelle: euronews.com