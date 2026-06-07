Die Chinesen kommen! In diesem Fall sind sie leuchtend-orange, mit schwarz lackierten Felgen und haben es auf den Weltmarkt abgesehen. Der Name: Dolphin G DM-i. Für BYD ist es das erste speziell für den Weltmarkt entwickelte Auto dieser Antriebsart, als Kampfansage für die regionalen Wettbewerber der verschiedenen Märkte. Ob Toyota und VW in Europa, Tesla in den USA oder Tata und Chery in Asien – BYD fordert sie nun alle heraus. Ob der Coup gelingt?





Elektromotor an der Vorderachse, dazu ein Benzinmotor

Die Schräghecklimousine ist ungefähr so groß wie ein Polo, der Verkaufspreis soll unter 20.000 £ liegen. Das wären rund 27.000 Dollar oder weniger als 23.500 Euro. Als Antrieb dienen der Elektromotor an der Vorderachse und der zuschaltbare Benzinmotor. Die äußere Ähnlichkeit zum Atto 2 ist verblüffend, offensichtlich handelt es sich um dieselbe Plattform, etwas abgewandelt und mit anderer Technologie. Der Atto erfüllt bereits die wichtigsten Vorschriften für den globalen Einsatz, außerdem senkt die Verwendung einer bereits gut bekannte Plattform die Kosten.

Die Reichweite soll über 1.000 Kilometer liegen

Mit voller Aufladung und gefülltem Benzintank soll der Dolphin eine Reichweite von über 1.000 Kilometern haben – das ist schon einmal ein gutes Verkaufsargument. Die genauen Details des neuen DM-i-Systems nicht bekannt, doch es steht die Vermutung im Raum, dass ein ähnliches System wie im Atto 2 DM-i zum Einsatz kommt – also ein 1,5-Liter-Saugbenziner als Verbrennungsmotor. Hinzu kommen wahrscheinlich zwei LFP-Batteriepakete zur Wahl, einmal 7,8 kWh und einmal 18 kWh, genau wie beim Atto 2 DM-i.





Erste Auslieferungen in Europa noch diesen Sommer geplant

Der Wagen ist 4.1600 mm lang und 1.825 mm breit, damit positioniert er sich exakt im europäischen B-Segment, der Kleinwagenklasse. Die schlanken Scheinwerfer und die längliche Motorhaube erinnern an den Sealion 6 von BYD. Im Innenraum finden sich dieselben Farbakzente wie außen wieder, also schwarz und knallige orange. Die weiteren Ausstattungsmerkmale und Leistungsdaten sind bislang noch nicht bekannt. Erste Auslieferungen plant der chinesische Autoproduzent für den späteren Sommer 2026, auch schon in Europa.

Quelle: newatlas.com