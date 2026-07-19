Er soll emotional unterstützen, als treuer Alltagsfreund zum Reden und tägliche Begleitung: Die chinesische Firma Ubtech bringt den weltweit ersten humanoiden Begleitroboter auf den Markt. In früheren Entwicklungsphasen hieß es noch, das menschenähnliche Gerät würde sogar das Haus putzen und den Hund ausführen, mittlerweile konzentriert sich die Werbung auf den sozialen Aspekt. Ältere Menschen betreuen, mit Kindern spielen, Einsame trösten: Wird das in Zukunft vermehrt zur Aufgabe von Robotern?





Gegen Einsamkeit und für eine gesicherte Betreuung

Längst ist China Weltmarktführer im Bereich der humanoiden Roboter, doch die Produkte sind fast immer für industrielle Anwendungen bestimmt. Die Uworld-U1-Serie von Ubtech soll ein neues Marktsegment erschließen: menschenähnliche Roboter für die private Nutzung. Obwohl auf der Erde aktuell mehr als 8 Milliarden Menschen leben, sind die Gesellschaften leider oft so fragmentiert, dass viele unter Einsamkeit leiden. Daneben besteht sehr viel Betreuungsbedarf für Kinder und Senioren, und wenn es nur um reine Beschäftigung geht. In diese Lücke stößt das chinesische Unternehmen mit seinem Produkt.

Menschliche Bewegungen und 300 Gesichtsausdrücke

Die Roboter sollen mit ihren 88 Servo-Gelenken bis zu 90 Prozent menschliche Bewegungen nachahmen können, so die Entwickler. Das Gesicht beherrscht angeblich bis zu 300 Mikro-Ausdrücke. Für die Sprache-zu-Lippen-Synchronisation veranschlagt Ubtech eine Latenz von 20 Millisekunden. Allerdings kann schon einmal eine Weile vergehen, bis der Android zu reden beginnt. In einer Demonstration sagte eine Frau, sie sei deprimiert und ihr »treuer Freund« starrte sie erst einmal sekundenlang an, bevor er etwas sagen konnte. Um ehrlich zu sein, kann das aber auch mit einem menschlichen Gesprächspartner passieren.





Die Silikonhaut mit Poren und Falten soll die Täuschung so echt wie möglich machen. Sie soll sich sogar beinahe wie menschliche Haut anfühlen. Drei verschiedene Produktversionen führte Ubtech auf einer Bühne vor: die U1 Lite in Halb-Torso-Form, die U1 Pro als Ganzkörpervariante und die U1 Ultra, ebenfalls mit ganzem Körper und in »hochdynamisch«. Die männliche Variante misst 1,83 m, die weibliche 1,63 m. Die Kosten sollen sich auf bis zu 145.000 Dollar belaufen. Falls die Preise sinken und die Roboter noch deutlich besser werden: Ist das ein handfester Zukunftstrend?

Quelle: newatlas.com