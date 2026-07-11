Die Welt von oben sehen – den eigenen Garten, den Urlaubsort, das Unternehmen: Drohnen haben uns eine neue Perspektive für den Videodreh eröffnet. Endlich kann »jedermann« spektakuläre Aufnahmen aus der Vogelperspektive schießen! Jetzt ergeben sich für Fans der bewegten Bilder auch am Boden neue Möglichkeiten: Mit dem Beni-Roboter, der vorerst nur über Kickstarter per Crowdfunding zu haben ist, erlebt der Zuschauer die Welt aus der Froschperspektive, rast dem Haustier hinterher, hüpft in die Höhe und klettert Treppen hinauf. Eine Spielerei, die nicht nur dem Anwender Spaß machen wird.





Zäher Roboter schießt Videos in 4K-HDR-Qualität

Mondo Robotics heißt die Firma hinter dem zähen Mini-Roboter, der sich nach einem Sturz selbständig wieder aufrichten kann – zumindest sagt das der Hersteller. Das Entwicklerteam setzt sich aus ehemaligen DJI-Mitarbeitern zusammen, hat also schon einschlägige Erfahrung gesammelt. Sie haben dem kleinen Kameramann ein Aufzeichnungsgerät mit 4K-HDR-Qualität und 30 Bildern pro Sekunde mit auf dem Weg gegeben. Der Roboter lässt sich mit einer kleinen Fernbedienung vom Handgelenk aus oder mit dem Smartphone steuern. Alternativ folgt er automatisch dem Haustier.

29 km/h und eine Sprungkraft für 25 Zentimeter

1,5 Stunden mobiles Filmen sind mit einer Aufladung drin, der Akku ist austauschbar. Die Speicherplatte gewährt 32 GB Platz. Über eine mobile App sieht der Nutzer (und hinterher der Zuschauer) die Welt mit Benis Augen. Der Mini-Mann bringt es mit seinen Rädern auf knapp 29 km/h – immerhin! Seine Federgelenke schleudern ihn bis zu 25 Zentimeter in die Höhe und er hat eine 150-Grad-Hinderniserkennung für die autonome Navigation. Ein bisschen soll Beni auch Familienmitglied sein, darum verfügt er über eine eigene Stimme und Leuchtaugen, um Emotionen auszudrücken.





Mondo Robotics konnte bereits mehr als 1,3 Millionen Dollar Unterstützungsgelder für dieses Projekt einsammeln. Die Community glaubt also an einen Erfolg. Der Early-Bird-Preis liegt bei 639 Dollar, regulär soll das gute Stück demnächst 799 Dollar kosten. Wer hat Lust, zu testen?

Quelle: kickstarter.com