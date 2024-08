Zwei Größen sind bei Akkus enorm wichtig: die Aufladezeit und die Reichweite einer Ladung. Das gilt für den Betrieb von E-Autos ebenso wie für Handys, wobei die Smartphone-Nutzer beim Ladevorgang naturgemäß mehr Geduld aufbringen. Nur wenn der Telefon-Akku plötzlich leer ist und nicht viel Zeit für eine neue Ladung bleibt, wird es knifflig. Chinesische Handyfirmen haben bei diesem Thema deutlich die Nase vorn, vor allem Realme setzt auf rekordverdächtige Ladezeiten.





Am 14. August möchte Realme die Ladetechnik vorstellen

Google, Apple und Co. gehen für ihre Smartphones das Aufladethema eher gemütlich an, die chinesische Konkurrenz hat es hingegen ziemlich eilig. Vor kurzem führte der Vizepräsident von Realme ein Smartphone seiner Firma vor, das innerhalb von gerade einmal 35 Sekunden seinen Akku um 17 Prozent auflud. Ginge der Ladeverlauf so weiter, wäre das Smartphone innerhalb von 205 Sekunden voll aufgeladen, das sind 3,4 Minuten. Von 0 bis 100 auf den letzten Drücker wäre damit definitiv möglich! Allerdings wissen wir nicht, ob der Akku nach den besagten 35 Sekunden weiterhin so ladefreundlich bleibt oder ob die Kurve danach deutlich abflacht. Eine Revolution wäre es trotzdem: Am 14. August erfahren wir wahrscheinlich mehr, dann will die Firma sich noch einmal zu diesem Thema äußern.

Leistung soll auf mehr als 300 Watt steigen

Bis dahin bleibt die Leistung des Netzteils im Dunkeln, genauso wie Akkugröße und einige weitere relevante Daten. Aktuell setzt die Firma Realme auf eine 240-Watt-Ladetechnologie, hat aber schon verlauten lassen, dass sie diese auf mindestens 300 Watt steigern will. Der Akku des Realme GT Neo 5 mit seinen 4.600 mAh ist bei einer Leistung von 240 Watt immerhin schon in unter 10 Minuten komplett aufgeladen. Von 0 bis 20 Prozent sind es nur 80 Sekunden – auch schonmal nicht schlecht.





Welcher eilige Mensch so etwas überhaupt braucht, ist die nächste Frage. Die meisten Handynutzer stecken ihr Gerät über Nacht ein und laden es gemächlich auf, was den Akku schont und ihn länger haltbar macht. Schnellladen wirkt eher strapazierend, aber wer weiß, was sich Realme dazu einfallen lässt.

