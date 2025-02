Einen 2-GWh-Stromspeicher hat Saudi-Arabien gerade erst in Bisha ans Netz genommen, jetzt geht der Golfstaat schon wieder einen Schritt weiter: Die wahrscheinlich größte Energiespeicheranlage der Welt in Kalifornien möchten die Saudis um ein mehrfaches übertreffen. Die Energiewende ist in dem arabischen Land ein Projekt der Superlative und jetzt arbeiten die Chinesen daran mit.





Saudi-Arabien zielt auf 22 GWh Gesamtspeicherkapazität für 2026

3,287 GWh fasst die gewaltige Energiespeicheranlage von Edwards & Sanbron in Kern County, Kalifornien, USA: Weltrekord! Der Rekord hält aber wahrscheinlich nicht mehr lange, denn gerade hat der chinesische Konzern BYD zugestimmt, in Saudi-Arabien einen 12,5-GWh-Speicher zu errichten, verteilt auf fünf verschiedene Standorte. Aktuell zählen die Saudis bereits zu den Top 10 der internationalen Märkte für Energiespeicher, bis zum nächsten Jahr könnten sie schon den dritten Platz hinter China und den USA innehaben. Denn für 2026 zielt der Golfstaat auf eine nutzbare Gesamtspeicherkapazität von 22 GWh im Land.

Zum Vergleich: Eine vierköpfige Familie in einem Einfamilienhaus verbraucht in Deutschland durchschnittlich 4.000 kWh im Jahr – 1 Gigawattstunde entspricht 1 Million Kilowattstunden: 5.500 solcher Haushalte ließen sich also allein mit den in Saudi-Arabien vorhandenen Stromspeichern ein Jahr lang versorgen.





MC Cube-T Energiespeichersysteme von BYD an allen Standorten

Der neue Vertrag zwischen der Saudi Electricity Company und der BYD ist Teil der Initiative »Vision 2030«. Sie hat zum Ziel, die Quote der grünen Energien im Land in den nächsten fünf Jahren auf 50 Prozent zu bringen. 2060 sollen die Kohlenstoffemissionen dann den Nullpunkt erreichen – ohne gewaltige Speicherkapazitäten kaum vorstellbar. BYD möchte an allen fünf Standorten sein MC Cube-T Energiespeichersystem, kurz ESS, installieren. Darin kommen kompakte und effiziente Blade-Batterien aus hauseigener Herstellung zum Einsatz, wie sie auch in Elektroautos verbaut werden. Das System umfasst zudem weitere Komponenten, wie die zugehörige Elektronik, Kühlsysteme und Schutzgehäuse, auf möglichst kleinem Raum.

