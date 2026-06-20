90-Sekundenzelte sind ein Spezialgebiet der Firma Gazelle: Ein cleveres Systemgestänge macht’s möglich. Bislang gab es schon einige Modelle vom Winter-Hot-Tent bis zum robusten Allwetterzelt – eine Toilette war noch nicht dabei. Dabei wäre genau das fürs eilige Geschäft äußerst praktisch! jetzt haben die Macher hinter den Kulissen das »WC to go« nachgeholt, mit einem ansehnlichen Ergebnis.





Privatsphäre für Toilette und Dusche

»Privacy Tent« nennt sich diese neue Erfindung von Gazelle. Das kleine, aber feine »Häuschen« steht innerhalb von 90 Sekunden voll nutzbar da. Es dient in erster Linie als Toilettenzelt, verfügt aber auch über die passenden Vorrichtungen zur Nutzung als Dusche. Das Hub-Gestänge ist direkt im Stoff integriert. Die Vorderwand bleibt von den X-förmigen Stangen frei, sodass eine große Tür möglich wird, ganz ohne unpraktische dreieckige Zwischengestänge. Der Nutzer rollt das noch zusammengefaltete Zelt aus, greift den zentralen Hub-Griff und zieht daran. Schon stellen sich die Wände auf und das Gestänge rastet ein. Ein weiterer Griff fixiert das Dach.

2,18 m Höhe mit Schlauchdurchführungen und Taschen

Anschließend ist das Klozelt 2,18 m hoch, also auch für größere WC-Besucher geeignet. Die acht mitgelieferten All-Terrain-Heringe dienen der weiteren Absicherung. Nach oben bleibt das Zelt entweder zur Belüftung offen – oder man bringt als Regenschutz ein Mesh-Dach an. Durch zwei Schlauchdurchführungen lässt sich eine Dusche ins Zelt verlegen, ein Zugband sichert den Duschkopf. Taschen zum Verstauen von Kleidung und Hygieneartikel sind vorhanden. Ein Klo steht natürlich nicht automatisch mit drin: Also nicht vergessen, die Campingtoilette mit hineinzunehmen, um nicht womöglich ein Loch graben zu müssen.





Die Wände des Privacy Tents bestehen aus 210D Oxford-Polyester mit 2.000 mm Wassersäule. Der Boden ist bei Bedarf vollständig abnehmbar. Er enthält Mesh-Zonen für die Entwässerung. Im Gesamtpaket wiegt das Zelt 9 kg und ist damit nicht gerade leicht. Allerdings soll es sich niemand auf den Rücken schnallen, sondern es ist für den Transport im Auto, Wohnwagen oder Wohnmobil gedacht. Der Einführungspreis liegt bei rund 280 US-Dollar. Für regelmäßige Camper bestimmt eine gute Option.

Quelle: newatlas.com