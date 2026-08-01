Sie soll im Einsatz Leben retten, indem sie blitzschnell Kampfdrohnen abfängt und zerstört. Dafür braucht die Drohne mit dem vielsagenden Namen Apex Recordhunter vor allem eines: Geschwindigkeit. Nach einem Jahr voller Ups und Downs hat es die Fima N3XT nun geschafft und mit 699 km/h im horizontalen Flug einen Weltrekord aufgestellt. Das Team vom Guinness Buch der Rekorde prüft allerdings noch die Daten, um ganz sicherzugehen. Derweil planen die Drohnenbauer schon, den aufgestellten Rekord erneut zu brechen.





»Schnellste batteriebetriebene Drohne, die je aufgezeichnet wurde«

N3XT ist der experimentelle Arm des deutschen Unternehmens Quantum Systems. Der Senior-Prototyp-Ingenieur von Quantum, Robert Gardemin, äußerte sich zu dem Projekt wie folgt: »Mehr als ein Jahr lang bedeutete dieses Projekt frühe Morgenstunden, späte Nächte, Rückschläge, Durchbrüche, Opfer und den unerschütterlichen Glauben, dass wir die Grenzen des Möglichen verschieben können. 699 km/h sind ein unglaublicher Meilenstein, aber erst der Anfang. Wir werden sehr bald zurückkehren, um noch schneller zu werden und es offiziell zu machen.« Gardemin war selbst an der Entwicklung der Vierrotor-Drohne beteiligt, die sich nun »die schnellste batteriebetriebene Drohne, die je aufgezeichnet wurde« nennt.

Am 26. Juni 2026 war für die Entwickler der große Tag – der bisherige Weltrekord für ein elektrisches Luftfahrzeug von 657,59 km/h fiel. Allerdings gibt es da noch die zwei Hobby-Drohnenbauer in Australien, die mit ihrer eigenen Blackbird-Drohne 730 km/h gemessen haben wollen. Die beiden räumen aber einen erheblichen Rückenwind ein und kommen nach Abzug des unfairen Anschubs auf »nur noch« 674 km/h. Somit behielte trotz des australischen Rekords die Apex Drohnen knapp die Nase vorn.





Militärdrohnen mit Treibstoff kratzen an Mach 1

Verbrennungsbetriebene Militärdrohnen sind übrigens oft noch ein gutes Stück schneller. Die jetgetriebene Northop Grumman X-47B soll sich sogar schon mit 1.000 km/h Mach 0,9 genähert haben. Die Stealth-Aufklärungsdrohne RQ-170 schafft es angeblich auf 925 km/h und damit auf Mach 0,75. Bald durchbricht die erste Drohne die Schallmauer mit Mach 1 – und die wird wohl wieder treibstoffgetrieben sein.

Quelle: newatlas.com