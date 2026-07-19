Ein Fahrrad richtig zu sichern, das bedeutet meist einiges Gefummel. Ein einziges Schloss reicht nicht aus, um das ganze Fahrrad gegen Langfinger zu schützen, darum tragen zahlreiche Radler mindestens zwei, manchmal sogar drei Schlösser mit sich herum. Rahmen, Hinterrad, Vorderrad, Sattel: Alles, was theoretisch mitnehmbar ist, muss einzeln gesichert sein. Das Ab- und Aufschließen dauert damit seine Zeit – für viele ein nerviges Gefummel. Mit Cordalock soll das anders werden: Das praktische Doppelschloss eines spanischen Start-ups ist aktuell auf Kickstarter zu haben. Warum ist da nicht früher schon einer drauf gekommen?





Zwei Schlaufen, ein Extra-Kabel, in der Mitte in das Schloss

Das Prinzip ist ganz einfach: Die Firma Corda hat ein Fahrradschloss mit einem Schlüssel-/Spannmechanismus in der Mitte entwickelt. Dadurch verläuft ein dickes Kabel mit geflochtenem Edelstahlkern, umgeben von sich überlappenden, gehärteten Stahlringen. Das Kabel bildet zwei Schlaufen, die beide Räder des Fahrrads, den Rahmen sowie einen festen Gegenstand in der Nähe umschlingen können. An einer Seite lässt sich ein zusätzliches Kabelstück ergänzen, zur Sicherung des Sattels, der bei vielen Fahrrädern einen recht hohen Wert besitzt. Umgeben ist das gesamte Kabel von einer schützenden Textilhülle. An den Enden sind Stahlbügel angebracht.

Einmal spannen – und die Bügel schließen sich gleich mit

Die Schlaufen kann jeder nach Bedarf selbst konfigurieren. Anschließend dreht der Nutzer eine Kappe am Schließmechanismus, um das gesamte Kabel straff zu ziehen und gleichzeitig die Bügel zu verschließen. Nun lässt sich der Cordalock nur noch mit dem Schlüssel wieder lösen. Es stehen derzeit fünf Farbkombinationen und zwei Kabellängen als Early-Bird-Edition zur Wahl. Die Schertestung ergab laut Corda, dass die gehärteten Stahlringe einer Krafteinwirkung von 20 bis 38 kN standhalten. Dabei blieb das geflochtene Stahlkabel im Inneren manchmal noch intakt. Ein 350-Watt-Winkelschleifer fraß sich daran fest. Ein 840-Watt-Schleifer brauchte im Test 24 Minuten, um den gesamten Stahl zu durchschneiden.





Der Cordalock wiegt rund 2,1 Kilogramm, das Zusatzkabel noch einmal 760 Gramm. Ganz leicht ist die Diebstahlsicherung also nicht, aber dafür ziemlich effektiv.

Quelle: newatlas.com