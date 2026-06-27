In vielen Hotels chinesischer Großstädte huschen bereits Zimmerservice-Roboter durch die Flure, um Snacks, Getränke und Toilettenpapier zu liefern. Der humanoide Roboter XMAN-R1 dient im Shangri-La Hongqiao Airport Hotel in Shanghai als Rezeptionist, einige seiner »Kollegen« sorgen im Haus für Sauberkeit und den Gepäcktransport. 2027 soll nun das erste rein robotergeführte Hotel der Welt entstehen – ebenfalls in China. Ist das die Zukunft des Gastgewerbes?





Hotel als Teil eines ehrgeizigen Brücken- und Tunnelprojekts

Ein menschliches Lächeln am Empfang, vielleicht ein warmer Händedruck, dazu alle nötigen Informationen und die Schlüssel zum Einchecken: So sind wir es normalerweise gewohnt, wenn wir als Gast ein Hotel betreten. In China übernehmen allmählich Roboter den Service, und zwar in sämtlichen Bereichen, nicht nur in der Rezeption und Reinigung. Das erste vollständig von »intelligenten« Maschinen geführte Haus soll nächstes Jahr seine Tore öffnen, und zwar auf der künstlichen Insel Shenzhen-Zhongshan Link. Es soll Teil des ehrgeizigen Tunnel- und Brückenprojekts zur Überquerung des Perlfluss-Deltas sein. 24 Kilometer Wasserfläche werden nach Abschluss der Bautätigkeiten in 30 Minuten überquerbar. Auf der Insel West Artificial Island in der Mitte wartet dann das Hotel auf seine Gäste.

Roboter des Herstellers Pudu Roboters in Shenzhen sollen im neuen Hotel jede vormals menschliche Rolle im Gastgewerbe übernehmen. Sogar die Essenszubereitung und generelle Gästebetreuung liegt dann in der Hand der Maschinen. Auf einer Präsentation vor Ort durften Besucher die einzelnen Robotermodelle bereits bestaunen. Cong Guo, Mitgründer und CTO von Pudu Robotics, reist die Möglichkeit an, »neue Servicemodelle zu erforschen, bei denen KI und Robotik zusammenarbeiten, um intelligente End-to-End-Erlebnisse in der realen Welt zu schaffen.«





»Rezeptionsroboter können Gesten und soziale Interaktionen verstehen«

Die Eröffnung erfolgt schrittweise, mit ersten Tests des vernetzten »Service-Ökosystems« ab Ende 2026. Der gesamten Robotik liegen das firmeneigene „embodied intelligence“-Grundlagenmodell PuduFM 1.0 und die Plattform PuduAgent zugrunde. Das Unternehmen teilt dazu mit: »Rezeptionsroboter können Gesten und soziale Interaktionen verstehen, Lieferroboter können Routen autonom optimieren und Reinigungsroboter können sich dynamisch an veränderte Umgebungen anpassen – alles mit denselben Kern-KI-Fähigkeiten.«

Eine interessante Nische für technikaffine Gäste – oder die Zukunft der Hotellerie? Darüber scheiden sich noch die Geister.

Quelle: newatlas.com