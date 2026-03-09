Winterreifen gelten seit Jahrzehnten als ein Kompromiss. Auf der einen Seite steht möglichst viel Grip auf Eis und Schnee, auf der anderen ein möglichst ruhiges, straßenschonendes Fahrverhalten auf trockener oder nasser Fahrbahn. Der finnische Hersteller Nokian stellt nun einen Reifen vor, der genau diesen Zielkonflikt technisch entschärfen soll: Metallstifte, die sich nicht dauerhaft in den Asphalt graben, sondern je nach Temperatur automatisch ausfahren oder zurückziehen. Nach Angaben des Unternehmens ist der Hakkapeliitta 01 der erste Winterreifen dieser Art auf dem Markt.





Wenn Spikes nicht mehr ständig Spikes sind

Das Grundprinzip klingt fast ein wenig so, als hätte jemand einen Winterreifen mit einem Thermostat gekreuzt. Im Inneren arbeitet eine mehrschichtige Konstruktion, bei der sich eine adaptive Basisschicht bei Kälte versteift. Dadurch werden die Spikes an die Oberfläche gedrückt und können sich auf eisiger Fahrbahn festsetzen. Steigen die Temperaturen, wird diese Schicht weicher, die Metallstifte ziehen sich tiefer in den Reifen zurück. Der Reifen soll dann auf Asphalt kontrollierter, leiser und materialschonender rollen. Nokian beschreibt dieses System als „On-Demand Grip“ und verweist darauf, dass die Technik auf einem Konzept beruht, das bereits 2014 vorgestellt wurde und seitdem in zahlreichen Prototypen erprobt wurde.

Spannend vor allem in Regionen mit wechselhaftem Wetter

Gerade in Regionen mit wechselhaftem Winterwetter ist das interessant. Klassische Spikereifen bieten zwar Vorteile auf Eis, verursachen aber auf schneefreien Straßen zusätzlichen Verschleiß an der Fahrbahn und oft auch mehr Geräusche. Genau dort setzt die neue Konstruktion an. Laut Nokian soll der neue Reifen den Straßenabrieb im Vergleich zum Vorgängermodell um bis zu 30 Prozent senken. Gleichzeitig spricht das Unternehmen von einer um bis zu 10 Prozent besseren Eisgriffigkeit, bis zu 5 Prozent mehr Nassgrip und einer Geräuschminderung um bis zu ein Dezibel. Das sind starke Versprechen, allerdings stammen sie aus der Herstellerkommunikation und nicht aus unabhängigen Vergleichstests. Trotzdem zeigen sie, worauf die Entwicklung zielt: nicht einfach mehr Traktion, sondern ein flexibleres Verhalten unter realen Winterbedingungen.





Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein Reifen für mildere und unberechenbarere Winter

Inhaltlich passt die Idee auffällig gut zu einem Winter, der vielerorts weniger stabil geworden ist. Frost, Tauwetter, Nässe und plötzlich überfrierende Straßen wechseln sich heute oft innerhalb kurzer Zeit ab. Nokian-CEO Paolo Pompei bezeichnet den Reifen deshalb als eine der größten Innovationen des Unternehmens seit Einführung des ersten Winterreifens vor mehr als 90 Jahren. Entwicklungsleiter Mikko Liukkula formuliert das Ziel noch direkter: Man habe nicht zwischen starkem Eisgrip und geringem Straßenverschleiß wählen wollen, sondern eine Lösung entwickelt, bei der sich der Grip automatisch an die Temperatur anpasst. Genau darin liegt der eigentliche Reiz dieser Technik. Sie versucht nicht, Winterfahrten spektakulärer zu machen, sondern berechenbarer. Und das wäre bei Reifen ausnahmsweise wirklich mal die spannendere Revolution.

via Nokian Tyres