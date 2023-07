Es hat letztlich zwei Jahre länger gedauert als geplant, aber Tesla konnte nun kürzlich den ersten Cybertruck fertigstellen. Allerdings bleibt fraglich, wie schnell nun in die Produktion eingestiegen werden kann und wie viele der massiven Mängel beseitigt werden konnten.





Cybertruck rollt in Texas vom Band

Etwa einen Monat ist es er, dass bekannt wurde, dass Tesla beim Cybertruck mit Problemen zu kämpfen hatte. Der Pick-Up-Truck soll nicht nur undicht gewesen sein, sondern auch laut und schlecht zu steuern. Die Verzögerungen beim Produktionsstart waren daher gut nachvollziehbar. Nun jedoch rollte der erste Cybertruck vom Band, wie Tesla via Twitter mitteilte. Damit beträgt die Verspätung beim Cybertruck etwa zwei Jahre.



Der Tweet wird von einem Foto begleitet, auf dem der Cybertruck von mehreren Dutzend Mitarbeiter:innnen von Tesla mit Helmen und gelben Warnwesten umringt wird. Weitere Informationen gab es bisher allerdings weder von Tesla noch von Elon Musk, der ja ab und an recht freigiebig mit Informationen ist. So ist etwa nicht klar, ob das Fahrzeug bereits für die Auslieferung an einen Kunden oder eine Kundin bestimmt ist. Weiterhin ist nicht bekannt, wann weitere Cybertrucks fertiggestellt werden sollen.

Viele unbekannte Faktoren

Im April 2023 hieß es noch, der erste Cybertruck werde im dritten Quartal ausgeliefert, also zwischen Juli und September. Anschließend soll die Produktion langsam gestartet und nach und nach hochgefahren werden.

Aufgrund seines radikalen neuen Designs handele es sich beim Cybertruck um ein schwer zu bauendes Auto, hatte Elon Musk damals erklärt. Außerdem müsse die Kosteneffizienz verbessert werden, bevor man in die Massenproduktion des elektrischen Pickups einsteigen könne.

Weiterhin unklar ist außerdem der Preis des Cybertrucks. Auf der Vorbestellungsseite waren ursprünglich drei verschiedene Ausführungen gelistet, die zwischen 40.000 und 70.000 US-Dollar kosteten. Allerdings ist diese Vorbestellungsseite inzwischen seit Oktober 2021 nicht mehr online, also seit mehr als zwei Jahren. Bis die Seite offline ging sollen 1,8 Millionen Reservierungen eingegangen sein. Allerdings mussten für diese auch nur 100 Dollar Anzahlung geleistet werden. Neue Preise hat Tesla noch nicht kommuniziert. Allerdings darf man wohl getrost von einer deutlichen Preissteigerung ausgehen. Der Preis für den elektrischen Ford F-150 Lightning, der in direkter Konkurrenz zum Cybertruck steht, beträgt zum Beispiel mindestens 60.000 US-Dollar. Als der F-150 Lightning im Frühjahr 2020 an den Start ging, waren lediglich 40.000 US-Dollar fällig.