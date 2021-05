Autos sind für viele Konsumenten inzwischen mehr als ein Mittel, um von A nach B zu kommen. Während die einen Wert auf PS, Sound und Aussehen legen, suchen die anderen eher nach Eigenschaften wie Komfort, Effizienz und einem nachhaltigen Design. Das Konzeptauto Airo vom Heatherwick Studio deckt zumindest die letzten drei Faktoren ab. Das Fahrzeug wurde für die Automarke IM Motors entworfen und wurde kürzlich auf der Shanghai Motor Show vorgestellt. Es handelt sich um ein Elektroauto, das mit einer HEPA-Filter-Technologie ausgestattet ist und Luft filtert, die beim Fahren unter dem Airo lang transportiert wird.





HEPA-Technologie für saubere Luft

Thomas Heatherwick, der Gründer des Heatherwick Studios, sagt über das Konzept: „Airo isn’t simply another electric car that doesn’t pollute the air. Instead, using the latest HEPA-filter technology, it goes further by also vacuuming-up pollutants from other cars as it drives along.“

Auch in Sachen Inneneinrichtung geht Airo eine Art Sonderweg. Diese kann nämlich individuell auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Mit seiner verhältnismäßig kompakten Größe eignet sich der Airo gut als Stadtwagen, ist aber durchaus auch für längere Reisen ausgestattet. Die Frontsitze können um 180 Grad rotieren und der Wagen verfügt über einen ausklappbaren Tisch zum Essen oder für Gesellschaftsspiele währen langer Fahrten. Die Sitze lassen sich außerdem in ein Doppelbett konvertieren, und ein großer Bildschirm sorgt für die Unterhaltung. Die Scheiben und das Glasdach werden auf Knopfdruck opak und bieten so ausreichend Privatsphäre.





Ladestation ergänzt das Konzeptauto

Das Heatherwick Studio haben in der Vergangenheit bereits einen City Bus für London sowie ein Touristenboot entwickelt. Beim Airo handelt es sich um das erste Auto, dass das Team entworfen hat. Eine Serienfertigung ist auch bereits in Planung und soll im Jahr 2023 beginnen – also bereits relativ bald.

Zusätzlich zum Airo, das natürlich neben herkömmlichen Versionen mit einem menschlichen Fahrer auch die Option zum autonomen Fahren anbietet, hat das Heatherwick Studio auch eine Ladestation entworfen, die aufgrund der verwendeten Materialien besonders haltbar sein soll und mit einem ausziehbaren Kabel ausgestattet ist.

„Transportation and mobility are not only going through a technological revolution but also a social one. There’s a new ethically conscious generation who expect a car to do so much more than just offer transportation from one place to another; they want a device that fulfils and expands upon their functional needs and meets their values. Until now, the functionality of a car has been narrowly defined as a fuel and space guzzling luxury that none of us can afford to continue. We conceived Airo to re-imagine the lifestyle-car-environment balance„, so Stuart Wood, der Gruppenleiter des Heatherwick Studio.

via Deezen