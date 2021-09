Wer in einer Megametropole wie Sao Paulo schon einmal im Stau stand, dürfte sich gewünscht haben, einfach in die Luft steigen und davon fliegen zu können. Bisher ist dieses Privileg aber ausschließlich reichen Personen vorbehalten. Diese können sich einen Hubschrauber leisten und einfach über die unzähligen Staus hinwegfliegen. Alle anderen müssen mit dem Verkehrschaos leben. Zumindest gilt dies bisher. Nun aber könnte der technologische Fortschritt hier für eine erhebliche Verbesserung der Situation sorgen. Konkret macht eine etwas ungewöhnliche Buchstaben- und Zahlenkombination Hoffnung. Denn bei VA-X4 eVTOLs handelt es sich um die Bezeichnung für eine Mischung aus Helikopter, Drohne und Raumgleiter. Die brasilianische Fluggesellschaft Gol hat nun 500 dieser Flugtaxis bestellt und möchte sie schon in drei bis vier Jahren in Sao Paulo zum Einsatz bringen. Das Versprechen: Es handelt sich um mehr als Helikopter mit Elektroantrieb.





Die Nutzung des Luftraums bringt neue Probleme mit sich

Vielmehr versprechen die Initiatoren des Projekts eine „Demokratisierung des Luftverkehrs“. Oder anders ausgedrückt: Die Flugtaxis sollen für so gut wie alle Bewohner der Metropole erschwinglich sein. Konkret wird ein Preis angestrebt, der in etwa den Kosten einer Fahrt mit dem Uber-Taxi entspricht. Theoretisch könnten die Flugtaxis dann zu einer doppelten Verbesserung beitragen. Zum einen kommen natürlich die Passagiere schneller an ihr Ziel. Zum anderen reduziert sich so aber auch die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen. Je mehr Flugtaxis in der Luft unterwegs sind, desto größer fällt die Entlastung für den Straßenverkehr aus. Auf der anderen Seite führt dies aber natürlich auch zu neuen Problemen. Denn auch in der Luft ist nicht unendlich viel Platz – und Kollisionen hätten vermutlich deutlich schlimmere Folgen als am Boden. Zahlreiche andere Mega-Metropolen dürften sich das Experiment in Sao Paulo daher mit großem Interesse anschauen.



In Sao Paulo sind zu viele Fahrzeuge unterwegs

Grundsätzlich eignet sich die brasilianische Stadt extrem gut für das Experiment mit den Flugtaxis. Denn die rund 12 Millionen Einwohner besitzen mehr als 8,6 Millionen Fahrzeuge. Das Straßennetz ist aber nicht für eine solch große Zahl an Autos gemacht. Die Folge: Unzählige Staus. Schon seit den 1990er Jahren gilt daher zu den Hauptverkehrszeiten eine Fahrbeschränkung in besonders stark frequentierten Bereichen. Je nach Wochentag dürfen diese dann von bestimmten Nummernschildern nicht befahren werden. Dies hat das Verkehrsaufkommen ein wenig reduziert, ist aber natürlich keine besonders elegante Lösung. Parallel dazu wurde versucht, die Straßeninfrastruktur auszubauen. Einige Projekte konnten tatsächlich realisiert werden. Die positiven Effekte wurden aber durch die weitere Zunahme an Fahrzeugen zum Großteil wieder relativiert. Nun muss sich zeigen, ob der Einsatz von Flugtaxis zu einer dauerhaften Verbesserung führen kann.

