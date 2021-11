Stell dir vor, du bist mit einem kompakten Anhänger unterwegs zum Campingplatz. Parken und Rangieren stellt damit überhaupt kein Problem dar, doch sobald du auf deinem Stellplatz angekommen bist, machen die Nachbarn große Augen: Du drehst einen Schlüssel herum und dein Camper entfaltet sich innerhalb weniger Sekunden zu einem Wohntempel. Der Urlaub kann beginnen!





Wohnwagen lässt sich zusammenfalten wie ein Tetrapack

Der französische Wohnwagenhersteller Beauer war der Star auf dem diesjährigen Suisse Caravan Salon. Die Menschen standen Schlange, um einen Blick in das ausgestellte Wunderwerk zu werfen, das zwei Räume, eine Dusche und ein Badezimmer enthält. Sie bekamen das Modell 3X vorgeführt, einen 4-Personen-Camper mit 12 Quadratmetern Wohnfläche, der sich zusammenfalten lässt wie ein Tetrapack. Das Herzstück: Ein patentiertes hydraulisches Teleskopsystem, das 2 Module vorn und hinten ausfährt und im Nu die Wohnfläche zu verdreifachen.

In der eingeklappten Stellung sind Couch und Bett verschachtelt, beim Ausfahren stellen sie sich von selbst auf. Wenn du mit diesem Wohnwagen »on the Road« bist, nimmt er gerade so viel Platz wie ein regulärer PKW. Das reduziert den Windwiderstand und verbessert die Straßenlage. Warum ist bislang noch niemand auf diesen Coup gekommen?





Zusammengeklappt wird der Camper zum »Safe«

Doch es kommt noch härter: Der Beauer 3XPlus bietet den Komfort eines geräumigen Wohnmobils, er vereint volle 28 Quadratmeter Wohnfläche auf sich. Der Platz reicht für 6 Personen zum Schlafen, Essen, Ausruhen und für die Hygiene. In der Küche steht ein 230-Liter-Kühlschrank – und wer will, kann sich sogar eine Spülmaschine einbauen lassen. Eine Doppelkabine mit Ankleideraum trennt die beiden großen Schlafkammern. Klappst du dieses Geschoss mitsamt deinen Wertsachen zusammen, kann wirklich niemand mehr hinein, weil Tür und Fenster förmlich verschwinden. Das heißt, du kannst ganz beruhigt am nahen Strand liegen oder deine Sightseeing-Tour genießen, ohne dir Gedanken um Einbrecher zu machen.

Für bescheidene Campingfreunde gibt es den Beauer 2X, der immerhin noch 8 Quadratmeter Wohnfläche für 2 Personen mitbringt. Unterwegs wird er zu einer Art fahrbare Schuhschachtel. Für wen würdest du dich entscheiden: eins, zwei oder drei?

Zwei Videos als Anschauungsmaterial für dich

