Die Küste der Drei-Millionen-Metropole Dubai, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, soll auf einer Länge von 72 Kilometern in ein Paradies verwandelt werden. Nach den Plänen von URB, einem in Dubai ansässigen Entwickler von emissionsarmen oder gar -freien Städten, sollen im Rahmen des Projekts Dubai Mangroves mehr als 100 Millionen Mangroven gepflanzt werden. Das salztolerante, immergrüne Baum- und Straucharten, die natürlicherweise an tropischen und subtropischen Küstenlinien und Flussmündungen vorkommen.





Vielfältiger Nutzen durch Mangroven





Mangroven leisten vielfältige Dienste. Sie schützen vor Küstenerosion und hohen Wellen, bieten Meereslebewesen Unterschlupf, vor allem, wenn es Nachwuchs gibt, verbessern den Fischbestand und reinigen das Meerwasser. Außerdem bindet jede Pflanze pro Jahr 1,23 Millionen CO 2 Klimagas, was dem jährlichen Ausstoß von mehr als 260.000 benzinbetriebenen Personenkraftwagen entspricht.

Projekt soll 2040 abgeschlossen sein

Dubai Mangroves ist das weltweit größte Küstenregenerationsprojekt und soll Dubai bis 2040 zu einer der widerstandsfähigsten Städte der Welt machen. Ziel ist die Wiederherstellung lebenswichtiger Mangrovenökosysteme zur Aufwertung städtischer Räume.

Drohnen sollen bei der Aufforstung helfen

Die Anpflanzung einer solch gigantischen Zahl von Pflanzen ist ein gewaltiges Unterfangen und wird viele Jahre dauern. Um die Dinge zu beschleunigen, will URB die Pflanzen von KI-gesteuerten Drohnen im Küstenstreifen platzieren. Danach sollen sie, ergänzt durch Satellitenbilder, das Wachstum und die Gesundheit der Mangrovenbäume zu überwachen und zu verbessern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Freizeitangebot ganz nebenbei

Obwohl die Bäume im Mittelpunkt stehen, wird Dubai Mangroves auch kleine Strandparks und viele soziale Bereiche und Wege umfassen. Es wird ein Besucherzentrum geben, in dem die Bedeutung der Mangroven und die allgemeinen ökologischen Herausforderungen der Erde gezeigt werden. Vorgesehen sind auch ein botanisches Museum und ein Naturzentrum für Forschung, Bildung und die Förderung des Umweltbewusstseins.

Harmonie von Wirtschaft und Umwelt

„Das Mangroven-Projekt in Dubai sind ein Beispiel dafür, wie urbane und ökologische Innovationen harmonisch zusammenwirken können, und ein Modell für Küstenstädte auf der ganzen Welt“, sagt Baharash Bagherian, CEO von URB. „Das Dubai-Mangroves-Projekt trägt nicht nur durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einnahmen aus dem Tourismus zur lokalen Wirtschaft bei, sondern zeigt auch, wie sich Umweltschutz und Wirtschaftswachstum harmonisch miteinander verbinden lassen.“

via