Australien schützt nun mehr eigene Meeresfläche als jedes andere Land dieser Erde. Durch die Vervierfachung eines subantarktischen Schutzgebiets können nun große Populationen Wale, Roben, Pinguine und andere Arten ungestört leben und sich vermehren. Die Zone liegt ungefähr 1.700 Kilometer von der Antarktis entfernt und enthält mehrere fast unberührte Inseln.





»Riesiger Umweltgewinn für die ganze Welt«

Das Meeresschutzgebiet Heard und McDonaldinseln erhält eine immense Erweiterung um knapp 310.000 Quadratkilometer. Diese Fläche ist größer als Italien und gespickt mit Feuchtgebieten, Gletschern, aktiven Vulkanen sowie beachtlichen Tierpopulationen. Neben den genannten Arten leben hier auch die mächtigen Albatrosse und viele verschiedene Fische sowie andere antarktische Meeresbewohner. Umweltministerin Tanya Plibersek zeigt sich erfreut über den »riesigen Umweltgewinn nicht nur für Australien, sondern für die ganze Welt«.

Jetzt stehen 52 % des australischen Ozeans unter Naturschutz

Das Gebiet gehört zu den wenigen Orten auf unserer Erde, die sich noch »unberührte Wildnis« nennen lassen. Die Natur ist dort noch fast ganz sich selbst überlassen und soll es in Zukunft weiter bleiben. Das liegt sicher auch daran, dass sich die Schutzzone mit ihren paradiesischen Inseln fast 4.000 Kilometer vom australischen Festland entfernt befindet. Ab jetzt stehen 52 Prozent der australischen Ozeanflächen unter Naturschutz. Das ist besonders erwähnenswert, weil sich der Staat 2022 im Naturschutzvertrag der Vereinten Nationen die 30-Prozent-Marke zum Ziel setzte. Die deutliche Übererfüllung erfolgte nur zwei Jahre später.





»Einzigartiger und außergewöhnlicher Teil des Planeten«

Plibersek erklärt zu dem neuesten Schritt: „Dies ist ein einzigartiger und außergewöhnlicher Teil unseres Planeten. Wir tun alles, was wir können, um ihn zu schützen.“ Die Inselregion Heard und die McDonaldinseln erhielt Australien 1947 von Großbritannien. Die Verwaltung obliegt der Australian Antarctic Division im Department of Agriculture, Water and the Environment in Canberra. Das nächstgelegene Land sind die Kerguelen, diese liegen 445 Kilometer nordwestlich.

Quelle: science.orf.at