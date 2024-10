Elon Musk plant eine weitere Revolution – allerdings schon seit 2016. Sein Robotaxi kündigt er seither alljährlich an, auch 2024 wieder in einer aufwändigen Show. Das Super-Taxi soll seine Passagiere völlig autonom ans Ziel fahren, darum hat es kein Lenkrad und keine Pedalen. Ab 2026 ist es sehr wahrscheinlich so weit, so Musk. Auf jeden Fall aber vor 2027 – was prinzipiell dasselbe wäre.





Zweisitziges Robotaxi soll unter 30.000 Dollar kosten

Steht uns irgendwann doch noch die autonome mobile Revolution aus dem Hause Tesla bevor oder können wir das alles gleich vergessen? Der anvisierte Preis des Robotaxis, auch Cybercab genannt, klingt jedenfalls völlig okay: Er soll, wenn es alles gut geht, unter 30.000 Dollar liegen. Aber ob das bei diesem technischen Niveau überhaupt möglich ist? Zudem nimmt das Fahrzeug auf der Straße nicht weniger Raum ein als ein ganz normales Auto, hat aber nur zwei Sitze. Die Staus auf unseren Straßen wird es also nicht reduzieren. Musk denkt trotzdem an ganze Robotaxi-Flotten für den städtischen Nahverkehr – und scheint dabei Familien zu vergessen. Immerhin versprechen die Fahrzeuge einen Zeitgewinn für den eigentlichen Fahrer, der jetzt unterwegs arbeiten oder sich einfach ausruhen kann.

Die große Robotaxi-Show im Video





Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Selbstfahrender Mini-Bus für bis zu 20 Personen

Vielleicht kann der zusätzlich geplante selbstfahrende Mini-Bus für bis zu 20 Personen später ein Trost für Familien und Gruppen sein. Er läuft unter dem Namen Robovan und Musk weiß auch schon genau, wie er aussehen soll. Eine Zeitangabe für den Produktionsbeginn gibt es allerdings nicht, derzeit handelt es sich um ein bloßes Konzept. Der Tesla-Chef gibt zudem an, seine autonomen Taxis seien 10 Mal sicherer als von Menschen gefahrene Fahrzeuge. Dafür existiert zwar kein Beweis, aber es hört sich gut an. Vielleicht erleben wir alle noch eine Überraschung, ob 2026 oder 2030 oder eben irgendwann in der Zukunft …

Quelle: futurzone.at