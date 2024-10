Mit der Transplantation von Inselzellen aus der eigenen erkrankten Bauchspeicheldrüse oder von Spendern können Diabetes-Patienten in manchen Fällen geheilt werden. Doch Eigenspenden sind selten möglich und Spenden von Fremden selten, wie üblich, wenn es um den Ersatz von Organen geht. Chinesische Mediziner gingen jetzt erfolgreich einen anderen Weg. Sie entnahmen einer 25 Jahre alten Diabetikerin, die elf Jahre zuvor erkrankt war und bereits zwei Lebertransplantationen und einer Bauchspeicheldrüsentransplantation hinter sich hatte, die keine Besserung brachten, Körperzellen. Diese verjüngten sie mit chemischen Mitteln zu pluripotenten Zellen, wie sie am Anfang des Lebens existieren. Diese können sich in beliebige Körperzellen weiterentwickeln, etwa zu Gewebe des Herzens oder eben zu Inselzellen.





Inselzellen in der Bauchmuskulatur

Den Medizinern des Tianjin First Central Hospital, der Universität Peking, dem Forschungsinstitut Changping Laboratory in Peking und des Unternehmens Reprogenix Bioscience gelang es, diese Zellen in Inselzellen umzuwandeln, die sie im Labor vermehrten. Als ihre Zahl ausreichte transplantierten sie diese in die Bauchmuskulatur. Dort begannen sie langsam mit der Insulinproduktion, sodass die Patientin nach 75 Tagen, in denen sie immer weniger Insulin spritzte, ganz damit aufhören konnte. Mittlerweile ist sie seit einem Jahr nicht mehr auf die Prozedur des Blutzuckermessens und Insulinspritzens angewiesen.

Immunsystem muss unterdrückt werden

Bisher werden Inselzellen von Spendern in die Leber transplantiert. Dort haben sie geringere Überlebenschancen als in den Bauchmuskeln. Außerdem reifen sie dort besser und der Eingriff ist weniger invasiv, also schonender für den Patienten. Das Immunsystem des Patienten muss allerdings weiterhin unterdrückt werden, denn durch den Ersatz der geschädigten Zellen wird die Ursache dieser Autoimmunerkrankung nicht bekämpft, die zur Diabetes geführt hat. Aber das ist bei Organ- und Gewebetransplantationen normal. Derzeit nehmen zwei weitere Teilnehmer an der Studie teil. Ehe diese Behandlungstechnik zur Routine wird ist noch eine Menge Forschung nötig.





Verfahren kann auch andere Krankheiten heilen

Die Umwandlung von Körperzellen in pluripotente Zellen auf chemischem Weg könnte auch bei der Bekämpfung von Verletzungen und anderen Krankheiten führen, die durch Alterung, pathologische Veränderungen, Verletzungen oder genetische Faktoren verursacht worden sind und spezialisierte Zellen erfordern, glauben die chinesischen Mediziner.

