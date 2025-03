Sporthallen geschlossen, Sportvereine inaktiv: In der Coronazeit waren eher Couchsurfing und digitales Gaming angesagt als Fußball und Gymnastik. Das schlägt sich laut neuester Erkenntnisse bis heute auf die Kraft und Ausdauer unserer Kinder nieder. Vor allem die Mädchen haben signifikante Bewegungseinbußen erlitten und knabbern noch immer daran.





Nur 20 % erreichen das empfohlene Aktivitätsniveau der WHO

Die Sportvereine boomen wieder wie vor der Coronazeit, Kinder und Jugendliche sind damit ähnlich aktiv wie schon 2019. Trotzdem erreichten in der neuen Studie nur ungefähr 20 Prozent aller deutschen Jungen und Mädchen das von der WHO empfohlene Aktivitätsniveau. Initiiert hat die Untersuchung das Bundesministerium für Gesundheit, die Datenerfassung erfolgte über »MoMo 2.0« – MoMo ist eine Abkürzung für Motorik-Modul. Seit 2003 steht auf diesem Wege die motorische Leistungsfähigkeit junger Menschen im Blickpunkt der Forscher und der Politik. Aktueller Studienleiter ist der Sportwissenschaftler Alexander Woll, er bringt das Problem auf den Punkt: »Es gibt einen Einbruch bei Ausdauer und Kraft.« Wie sieht der genau aus – und auf welche Weise wurde er erfasst?

4.500 Probanden nahmen an Sporttests teil und füllten Fragebögen aus

4.500 Kinder und Jugendliche durften von Mitte 2023 bis Ende 2024 zeigen, was sie sportlich draufhaben. Die Probanden waren zwischen 4 und 17 Jahre alt und befanden sich an 200 verschiedenen Orten Deutschlands. Dabei trat zutage, dass die Leistung der Jungen beispielsweise beim Fahrrad-Ausdauertest um 7,7 % gesunken ist, die der Mädchen sogar um 9,6 %. Auch in Sachen Gleichgewicht und Kraft fielen die Ergebnisse durchwachsen aus. Bis jetzt handelt es sich allerdings nur um die Rohdaten der standardisierten Tests und Fragebögen-Auswertungen. Auf dem Karlsruher Kongress »Kinder bewegen« stehen die negativen Entwicklungen erst einmal unter Experten zur Diskussion, danach erfolgt die wissenschaftliche Auswertung.





