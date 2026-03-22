Es fällt verhältnismäßig leicht, als Single oder Paar in ein Tiny House zu ziehen. Aber was, wenn die Familie wächst – dann platzt doch das winzige Eigenheim aus allen Nähten? Nicht unbedingt. Mit erhöhter Gestaltungsflexibilität ließe sich Platz für Kinder schaffen, ohne dass sämtliche Privatsphäre verloren geht. Grundvoraussetzung ist und bleibt aber, dass alle Bewohner mit dem Leben auf kleiner Fläche zufrieden sind, denn zum »normalen« Einfamilienhaus wird so ein Tiny House dadurch nicht.





Stationäres oder mobiles kleines Eigenheim

Als mittelgroßes Tiny House bietet The Starling von Rewild Homes von sich aus schon etwas mehr Platz als andere Häuser dieser Art. Zudem gibt es interessante Rückzugs- und Umbaumöglichkeiten, die dieses zweifellos hübsche Eigenheim fit machen für die wachsende Familie. Der Grundriss ist flexibel gestaltet, mit drei Schlafbereichen und einem flexiblen Wohnbereich. Alles zusammen basiert auf einem erhöhten Dreiachs-Anhänger von Gooseneck mit 10 Meter Länge. Das Häuschen wirkt mit seiner Holzverkleidung und dem Metalldach von außen auf dezente Weise modern. In ihm soll eine kleine Familie sowohl stationär dauerhaft wohnen als auch nomadisch umherziehen können.

Küche mit Doppelspüle und vierflammigem Herd

Das Herzstück des Tiny Houses besteht aus einer Essnische mit zwei Sitzbänken und einem Tisch. Die Essnische wird bei Bedarf ruckzuck zum gemütlichen Sofa oder zum zusätzlichen Schlafplatz. In direkter Nähe befindet sich die U-förmige, ziemlich geräumige Küche, sogar mit Doppelspüle und vierflammigem Propanherd plus Ofen. Ein energieeffizienter Kühlschrank ist ebenso mit eingebaut wie die Frühstücksbar mit Sitzgelegenheit sowie natürlich Schränke, Schränke, Schränke, die teilweise ausziehbaren Stauraum enthalten. Das Badezimmer punktet mit einer Dusch-Badewanne, was auch schon mehr ist, als die meisten anderen Häuschen dieser Art zu bieten haben. Die Komposttoilette und das kleine Waschbecken entsprechen hingegen wieder dem Standardprogramm.





Abgetrenntes Kinderzimmer mit Privatsphäre

In der oberen Etage wird es noch einmal spannend: Über die Treppe mit integriertem Stauraum erreichen die Bewohner das Hauptschlafzimmer, das für ein Doppelbett konzipiert ist. Damit aber nicht genug: Abgetrennt davon, auf der anderen Seite des Anhängers, befindet sich oben ein weiteres kleines Zimmer, das als Kinderzimmer oder Büroraum taugt – je nachdem. Privatsphäre für Eltern und Kind ist damit also gegeben. Gekostet haben dürfte dieses Modell geschätzte 110.000 US-Dollar. Es handelt sich um ein Einzelstück im Kundenauftrag, das die Firma Rewild Homes jedoch auch für andere Nutzer bauen kann.

Quelle: newatlas.com