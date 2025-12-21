Die Freizeit ist in der Regel unsere glücklichste Zeit. Wir nutzen sie, um aufzutanken, das zu machen, was wir uns wünschen, Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen. Im besten Fall wirkt sich das auch aufs Arbeitsleben aus, wir fühlen uns insgesamt ausgeglichener und, ja, hoffentlich auch glücklicher. Die Auswahl an den Wochenenden ist riesengroß, von der wilden Party bis zum gemütlichen Filmeschauen, Spazierengehen und dem Familienausflug ist alles dabei. Eine Glücksforscherin fand nun heraus, welche Freizeitbeschäftigungen am Wochenende besonders glücklich machen.





Welche Aktivitäten am Wochenende machen zufrieden?

Einige Menschen scheinen einfach rundum zufrieden mit ihrem Leben. Was machen solche Leute am Wochenende, um in der Spur zu bleiben? Glücksforscherin Cassie Holmes fragte nach den Routinen glücklicher Menschen. Sie erfuhr, dass diese Personen ihre freie Zeit besonders geplant angehen, um sie bewusst zu genießen. Vielleicht lohnt es sich, diesem Vorbild zu folgen. Hier sind jedenfalls die sechs meistgenannten Freizeitaktivitäten der Glücklichen:

Die sechs Glücksfaktoren fürs Wochenende

Glückliche Menschen mögen keine Wochenenden voller Termine, aber auch keine Planlosigkeit. Eine Grundstruktur muss sein, mit einer oder zwei festen Unternehmungen. Der Rest muss offenbleiben für spontane Aktivität nach Bauchgefühl.





Um ihre kostbare Zeit nicht etwa mit Scrollen auf TikTok zu verschwenden, planen diese Leute mehrstündige Offline-Zeiten ein, ganz ohne digitale Geräte. Sei es ein Vormittag oder Nachmittag: einfach mal ganz ohne Ablenkungen den Wochenendfrieden genießen und die Gedanken wandern lassen.

Manche Aktivitäten tun so ungemein gut, dass man sie regelmäßig wiederholen sollte. Wochenendrituale wie ein besonders luxuriöses Frühstück, das Anhören bestimmter Lieblingslieder oder ein Spaziergang im Wald gehören für glückliche Menschen schlichtweg zum Leben.

Die menschliche Umgebung färbt immer ein Stück weit ab. Darum ist es den zufriedenen Personen wichtig, sich am Wochenende mit wohltuenden Kontakten zu umgeben, die für positive Energie sorgen. Besser nur wenig Gesellschaft und dafür eine sehr gute, als viele Menschen um sich herum und Störfaktoren dabei.

Der Körper braucht Bewegung, für den Stressabbau und für innere Ausgeglichenheit. Ein sportliches Hobby ist bei glücklichen Menschen am Wochenende immer mit an Bord – und sei es »nur« der Spaziergang im Grünen.

Das Wochenende sollte immer positiv enden, um möglichst viel Kraft mit in den Montag zu nehmen: Dem Sonntagabend gilt somit spezielle Aufmerksamkeit. Hier macht es besonders viel Sinn, die Gedanken auf das Gute im Leben zu lenken, sich vielleicht aufbauende Dinge notieren oder einfach in der Badewanne bei schöner Musik vom Urlaub zu träumen.

Was habt ihr heute noch vor?

Quelle: focus.de