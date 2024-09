Wer regelmäßig Cannabis konsumiert erhöht sein Risiko, an Kopf- und Halskrebs zu erkranken, um das Fünffache. Das haben Forscher am Head and Neck Center der University of Southern California (USC) in Los Angeles herausgefunden. Die Auswirkungen können gefährlicher sein als die des Rauchens, warnt Niels Kokot, Kopf- und Halschirurg am USC Head and Neck Center. Kopf- und Halskrebs, die sechsthäufigste Krebserkrankung der Welt, umfasst Krebs im Mund, im Rachen, im Kehlkopf, im Oropharynx (Zunge, Mandeln und hintere Rachenwand) und in den angrenzenden Speicheldrüsen.